龍年即將來臨，討福氣的春節吉祥必備品準備好了嗎？過去這種開運應景小物，都是單純求一個祈福避邪的功能，但近年文創力爆棚，從上班族到學生族群，每年都把可愛有創意開運貼紙當做蒐藏在掃貨，最近就有網友發現「龍年開運好物」，竟然是再熟悉不過的晨光土司，從平常的早餐好麻吉變成開運土司，讓消費者眼睛一亮，直呼真的想不到！





春節這段期間無論年菜或是零嘴，都要討個吉祥寓意，那麼土司呢？晨光土司這次大玩諧音哏，特別以自己的名字玩起「迎『晨光』納福」、「有『土司』有財」等吉祥話，不僅沒有更動這幾句吉祥話原本的寓意，還幫晨光土司系列創造超加分記憶點和話題，「這個過年儀式感，Hen可以」、「給過！這些吉祥話太match了吧」、「晨光土司這個哏到底鋪多久了！」特別的是，這次晨光土司不只要翻玩春聯諧音哏，還認真做成開運貼紙幫消費者招來好運，新的一年福氣財富「龍總來」。





以特有12小時低溫熟成「糯米湯種工法」打造的晨光土司，挾帶著Q彈嚼勁與濕潤口感，讓晨光土司系列成為餐桌上備受家人歡迎的早餐之一，葡萄土司、奶油土司和莓果核桃土司是以極富層次的風味，一舉擄獲你我的心，陪伴無數人度過愉悅食光。不久前一推出就爆紅的晨光GOLD生土司，是以更細膩的低溫熟成生湯種工法製作，再與日本優質小麥粉與芬蘭Valio發酵奶油打造出宛如雲朵般的柔軟口感，主打優質原料單純使用，如此才能嚼出自然甘甜的純粹美味，平時就是這四款高人氣晨光土司忠實鐵粉的你，現在更不能錯過春節期間限定的專屬開運貼紙。



眼尖的晨光鐵粉一定已經發現晨光土司的包裝上多了一枚「迎『晨光』納福」、「有『土司』有財」的貼紙，有趣的是，這枚貼紙不只象徵春節開運，用手指稍微摳一下貼紙邊邊就會發現，這其實是一枚「可撕式開運貼紙」，撕開以後就能知道晨光土司幫你在龍年爭取到什麼超「吉」好運，沒想到現在買晨光土司還能測測龍年運勢！



想為新年增添趣味又不失儀式感的開運模式，不如就從久違的龍年開始，幫自己與家人招財又納福！現在就到7-ELEVEN即日起～2／20， 凡購買晨光系列土司（嚴選土司除外）第二件再省10元，現在就直衝超商，鎖定晨光土司春節期間限定的開運貼紙，讓一家人吃得美味又有福，一起迎春添福，讓龍年好運綿延，一年到頭財福龍來。【內容圖示僅供參考，產品以實物為主】