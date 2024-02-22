咀嚼控被鶴茶樓寵上天！近期以Ｑ彈特製凍類大爆紅的鶴茶樓，這次翻轉古早味粉粿，推出三款不同茶香的粉粿，有最經典古早味「紅茶粉粿」，以及無咖啡因「蕎麥茶王粉粿」和「冬瓜菊花粉粿」，無論是搭純茶還是奶茶，都讓人一口口喝不停。







從凍飲霸主轉當粉粿大王的鶴茶樓，為咀嚼控帶來最不一樣、最特別的配料。首推最經典不敗「古早味紅茶粉粿」，加入決明子熬煮的古早味紅茶製成的粉粿，無論是搭哪一款茶都超速配，店家隱藏版推薦是配「復刻奶茶」。







國民養生花茶「冬瓜菊花」也變成粉粿，天然日曬的菊花搭上香甜的冬瓜茶，最大家最熟悉的味道，這次變成粉粿建議搭配帶有淡淡熟果香的鶴頂那堤，更能凸顯冬瓜菊花的香氣。焙炒過的金色蕎麥粒熬煮而成的蕎麥茶，也做成獨家特製「蕎麥茶王粉粿」，是專為無咖啡愛好者進行設計。全新粉粿系列將於3/6正式開賣，當天推出粉粿新系列第二杯半價優惠。



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鶴茶樓粉粿新品

開賣日：2024/3/6

品項：

古早味紅茶粉粿 加料價$10元

早味紅茶粉粿奶茶 M 45/ L 55元

冬瓜菊花粉粿 加料價 15元

冬瓜菊花粉粿那堤 M 65/ L 75元

蕎麥茶王粉粿 加料價 15元

蕎麥茶王粉粿那堤 M 65元/ L 75元

冬瓜菊花粉粿桂香烏龍茶 M 45元/ L 50元

蕎麥茶王粉粿 加料價 15元

蕎麥粉粿茶王 M 50元/L 55元



鶴茶樓粉粿系列第二杯半價

活動日：3/6(三)

活動內容：古早味紅茶粉粿奶茶、冬瓜菊花粉粿那堤、蕎麥茶王粉粿那堤、冬瓜菊花粉粿桂香烏龍茶、蕎麥粉粿茶王，以上五杯任搭，享第二杯半價。



優惠說明：

1、每人限購兩組。

2、限來店，外送/電話訂不適用。

3、價低者半價，結帳四捨五入計。



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