有一種手搖杯，是喝了會讓人心中覺得我今天有吃水果了，那也就是我們手搖控的「水果系」手搖杯。南部人氣手搖飲「三分春色」為了讓手搖杯控可以喝到水果、喝到「蘋」安，推出全新蘋果手搖系必喝款！青蘋果朵朵、青蘋果可爾必思、青蘋果粒綠茶、青蘋果粒紅茶，還有的可以喝到日本青森縣蘋果汁。



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其中，少女一定要喝的「青蘋果朵朵」茉莉花綠茶加上蘋果丁打成的顆粒冰沙，再加入櫻花寒天豐富口感，上層還點綴了入口綿密、口感細緻，並且帶有起司鹹口味與蘋果果香的特製奶蓋，先品嘗到濃郁細緻的奶蓋口感後，清新甘醇的茶湯清爽呼應，簡直是文青少女的必備飲品。





以及，少男一定懂的「青蘋果可爾必思」芳醇青蘋果泥拌著茉莉花綠茶，再加入可爾必思，酸酸甜甜的組合不管是大人還是小朋友，都難敵這款新品的魅力，不只風味多層次，蘋果丁與櫻花寒天的加入，讓口感更上一層樓，撲鼻而來的茉莉花茶香跟青蘋果清香，令人回味無窮。





當然還有一定有喝到水果的感覺「青蘋果粒綠茶」，「日本青森縣蘋果汁」酸甜的蘋果香氣，搭配翡翠綠茶絕對無敵，清爽蘋果丁遇上櫻花寒天，讓你同時享有清甜微酸脆與寒天嚼勁的豐富多樣口感，讓人欲罷不能、喝一口就愛上。





當英式鄉間風味茶，遇上 「日本青森縣蘋果汁」，酸甜的蘋果香氣，將特等紅茶點綴的恰到好處，「青蘋果粒紅茶 」一入口清爽解膩又溫和、蘊含絲絲香氣，還有蘋果丁與櫻花寒天帶入嘴裡的豐富口感，絕對是讓茶控眼睛為之一亮的首選。





三分春色買青蘋果！送你真蘋果

活動走期：2024/02/24(六)至2024/03/31(日)

活動內容：

2/24起上架四款青蘋果手搖新品

3/4 ~ 3/17不限杯數送出限量25元折價券。（10元全品項折價券＋15元青蘋果飲品折價券），優惠不合併使用，折價券限下次購買使用。

3/18 ~ 3/31 至門市掃QRcode填寫問卷，就可以參加抽獎（4/12抽出10.9吋iPad Air 64G+ Apple Pencil二代1名，原價24290元）、（100元飲品貴賓券20名） 。



2024三分春色新菜單

青蘋果朵朵、青蘋果可爾必思、青蘋果粒綠茶(含日本青森縣蘋果汁)、青蘋果粒紅茶(含日本青森縣蘋果汁)

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