2016年上映的超人氣迪士尼動畫電影《動物方城市》依然人氣不減，2024年宣布從2月23日至4月7日，在東京原宿開設主題咖啡廳「Zootopia」BUNNY BEST FRIEND OH MY CAFE」！

動物方城市主題咖啡廳

本次的主題咖啡廳 BUNNY BEST FRIEND OH MY CAFE 以主角「茱蒂」和「尼克」為主題，聚焦於劇中茱蒂和尼克的友情，設計出獨具特色的菜色和周邊商品。所有菜色不只色彩，也符合迪士尼堅持的營養指南，鹽分低、糖分控制得宜，老少咸宜。此外，咖啡廳也販售各種商品，包括日本獨有的隨機商品、手提袋、提袋、迷你毛巾等，還有卡片支架、頸掛帶等實用小物。



▲圖片來源／株式会社レッグス





入場特典

只要事先透過網路預約咖啡廳，並進行點餐，就能獲得一張入場特典「小卡（共 10 種）」。種類不可挑選，所以如果有特別想要收集的款式，記得多找幾個親朋好友一起入場哦！

▲圖片來源／株式会社レッグス





茱蒂BFF三明治

這盤三明治和濃湯都使用了茱蒂喜歡的胡蘿蔔。價格為2,590日幣，含稅。

▲圖片來源／株式会社レッグス





尼克BFF咖哩

尼克的主題餐點是奶油雞肉咖哩，同時還有附肉球冰棒造型的馬鈴薯泥。價格一樣是2,590日幣，含稅。

▲圖片來源／株式会社レッグス





紅蘿蔔筆造型水果三明治

這塊三明治的造型來自茱蒂隨身攜帶的紅蘿蔔筆，價格為2,390日幣，含稅。

▲圖片來源／株式会社レッグス





BUDDY 奶昔

BUDDY 優格奶昔共有2款，分別是茱蒂款和尼克款。茱蒂款是香草口味、尼克款則是柳橙口味。價格一樣都是1,390日幣，含稅。兩者都只限冷飲，冷飲還有柳橙蘋果汁和紅蘿蔔汁，冷飲可以搭配紀念杯墊一起購買。如果想喝熱飲的話，主題咖啡廳也提供牛奶、咖啡和紅茶。熱飲的話可以搭配造型馬克杯一起購買。

▲圖片來源／株式会社レッグス

周邊商品

本次主題咖啡廳也有提供限定的周邊商品。包含：

●壓克力鑰匙扣（隨機6款） 稅後770日圓

●貼紙（隨機10款） 稅後605日圓

●壓克力迷你人偶（隨機10款） 稅後935日圓

●卡片收納盒 稅後1,650日圓

●托特包 稅後3,850日圓

●帆布袋 稅後1,430日圓

●名片吊帶 稅後1,650日圓

●卡片支架 稅後1,100日圓

●迷你毛巾（朱迪＆尼克） 稅後1,430日圓

●迷你毛巾（棉花糖） 稅後1,430日圓



▲圖片來源／株式会社レッグス





■餐廳資訊

餐廳名稱：「Zootopia」BUNNY BEST FRIEND OH MY CAFE

地址：東京都澀谷區神宮前1-16-4 原宿Alta 3F BOX cafe&space

活動日期：2024年2月23日～4月7日（日）

交通方式：山手線「原宿站」竹下口徒步2分鐘

營業時間：10：30〜20：00

官方網站

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