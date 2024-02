2016年上映的超人氣迪士尼動畫電影《動物方城市》依然人氣不減,2024年宣布從2月23日至4月7日,在東京原宿開設主題咖啡廳「Zootopia」BUNNY BEST FRIEND OH MY CAFE」!

動物方城市主題咖啡廳

本次的主題咖啡廳 BUNNY BEST FRIEND OH MY CAFE 以主角「茱蒂」和「尼克」為主題,聚焦於劇中茱蒂和尼克的友情,設計出獨具特色的菜色和周邊商品。所有菜色不只色彩,也符合迪士尼堅持的營養指南,鹽分低、糖分控制得宜,老少咸宜。此外,咖啡廳也販售各種商品,包括日本獨有的隨機商品、手提袋、提袋、迷你毛巾等,還有卡片支架、頸掛帶等實用小物。



▲圖片來源/株式会社レッグス





入場特典

只要事先透過網路預約咖啡廳,並進行點餐,就能獲得一張入場特典「小卡(共 10 種)」。種類不可挑選,所以如果有特別想要收集的款式,記得多找幾個親朋好友一起入場哦!

▲圖片來源/株式会社レッグス





茱蒂BFF三明治

這盤三明治和濃湯都使用了茱蒂喜歡的胡蘿蔔。價格為2,590日幣,含稅。

▲圖片來源/株式会社レッグス





尼克BFF咖哩

尼克的主題餐點是奶油雞肉咖哩,同時還有附肉球冰棒造型的馬鈴薯泥。價格一樣是2,590日幣,含稅。

▲圖片來源/株式会社レッグス





紅蘿蔔筆造型水果三明治

這塊三明治的造型來自茱蒂隨身攜帶的紅蘿蔔筆,價格為2,390日幣,含稅。

▲圖片來源/株式会社レッグス





BUDDY 奶昔

BUDDY 優格奶昔共有2款,分別是茱蒂款和尼克款。茱蒂款是香草口味、尼克款則是柳橙口味。價格一樣都是1,390日幣,含稅。兩者都只限冷飲,冷飲還有柳橙蘋果汁和紅蘿蔔汁,冷飲可以搭配紀念杯墊一起購買。如果想喝熱飲的話,主題咖啡廳也提供牛奶、咖啡和紅茶。熱飲的話可以搭配造型馬克杯一起購買。

▲圖片來源/株式会社レッグス

周邊商品

本次主題咖啡廳也有提供限定的周邊商品。包含:

●壓克力鑰匙扣(隨機6款) 稅後770日圓

●貼紙(隨機10款) 稅後605日圓

●壓克力迷你人偶(隨機10款) 稅後935日圓

●卡片收納盒 稅後1,650日圓

●托特包 稅後3,850日圓

●帆布袋 稅後1,430日圓

●名片吊帶 稅後1,650日圓

●卡片支架 稅後1,100日圓

●迷你毛巾(朱迪&尼克) 稅後1,430日圓

●迷你毛巾(棉花糖) 稅後1,430日圓



▲圖片來源/株式会社レッグス





■餐廳資訊

餐廳名稱:「Zootopia」BUNNY BEST FRIEND OH MY CAFE

地址:東京都澀谷區神宮前1-16-4 原宿Alta 3F BOX cafe&space

活動日期:2024年2月23日~4月7日(日)

交通方式:山手線「原宿站」竹下口徒步2分鐘

營業時間:10:30〜20:00

官方網站

