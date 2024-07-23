去了好幾次Rufous的本店之後才後知後覺發現附近還有2店

外觀更精緻優雅的Rufous Coffee Roasters 2位在基隆路上離六張犁站不遠

兩家都去過之後我自己更偏好明亮點的2店風格

一進入店內就看到超專業的烘豆工作室空間

以玻璃門窗跟用餐空間區隔

店裡的風格很有大人成熟質感

牆面繪畫以咖啡果實與花鳥為主多彩繽紛很熱帶感

座位有幾張精緻華麗的大理石紋桌椅及牆邊的高腳椅空間

除了桌椅之外我也很愛欣賞咖啡廳選用的燈飾

Rufous 2店的小圓燈精緻有質感非常有情調

木櫃中除了提供開水自取之外也有不少咖啡器具跟自家烘焙豆等商品販售

菜單跟1店風格不同更歐風典雅精緻些

熱愛冰滴咖啡的同好在這裡可以喝到快10種的冰滴咖啡延伸創作

也有許多咖啡與酒精的調飲

Rufous 2店除了義式咖啡之外更提供超多種1+1組合

Espresso提供兩種單品濃縮更多元選擇

茶與果汁雖然不多但還是有供應

甜點固定三種跟1店略有不同

比起單品更令我好奇的是混合5個產區的招牌配方豆

第一次遇到配方豆混合這麼多產地感覺到Rufous可以成為亞洲50咖啡的深厚功力

手沖咖啡一律皆採用自家烘焙咖啡豆

用不同顏色區分焙度也能選擇沖煮方法

鹹食只有兩款但都是經典

下午吃飽飯才來訪的我原本只打算喝杯咖啡

但看到附近座位人人桌上都有蘋果派還聽店員介紹是招牌

忍不住把晚餐Quota挪移來吃甜點

焦糖肉桂蘋果派 220元

蘋果派以盤式甜點賣相超級華麗說是甜點專門店也不為過

撲鼻而來濃郁的肉桂味辛香

整片糖煮蘋果燉煮入味柔軟多汁

切成圓形輕巧妝點在冰淇淋上就像戴上髮飾一般

派皮吃起來比較像塔皮的酥脆餅乾口感

灑上杏仁碎增加食感層次與堅果香氣

冰涼的香草冰淇淋濃稠滑順綿密入口

甜度剛好算是清爽不膩的奶香甘甜

冰滴歐蕾 170元

比較少遇到冰滴咖啡加入牛奶的歐蕾

喝起來有著冰滴特色的醇厚發酵酒香

牛奶喝起來是乳味濃郁油脂偏滑厚的類型

跟奶味很融合沒有我以前遇過不和諧的情形

Rufous Coffee Roaster 2店不負期待果然是實力高強的資深店家

咖啡美味甜點也好吃

如果不是電腦沒電會想在這裡待上一整天多喝幾杯體驗不同豆款

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/05/15

花費: TWD390(冰滴歐蕾+蘋果派各1)

RUFOUS COFFEE ROASTERS 2

FB粉絲團/IG/官網

11:00-18:30

公休日: 週四

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: Yes (每人一杯飲品)

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 106 台北市大安區基隆路二段266號

電話: 02-2736-6881



檢視較大的地圖

延伸閱讀：

台北大安-[Boulangerie Ours] 成功國宅旁敦南商圈近六張犁科技大樓站，多口味可頌與少見特色巴布卡Babka，手工三明治與披薩酸種麵包推薦，美味質感歐風麵包專門

台北大安-[休習日 Z Day Cafe] 六張犁站5分鐘，平日午間套餐沙拉飯清爽健康，人氣手作肉桂捲與布丁，在這裡好好休習走更長遠的路

台北大安-[lil Drop coffee 小水滴咖啡] 信義安和與大安捷運站中間，貴族藍色復古英倫風窗台IG熱點，濃味肉桂捲與特色戚風，營業至凌晨的深夜寧靜咖啡館