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新北新店-[天玉糖咖啡] 大坪林站10分鐘巷弄內，鄉村風格白色系空間有貓出沒，平價實惠豐富手作甜點輕食與飲品，手作坊共享空間複合式咖啡館

2024-07-24 19:53:00 Elisa 人氣：105
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窩客好文

Elisa

發表篇數：399篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

天玉糖咖啡
phone09-82235988
place新北市新店區二十張路22巷7號1樓
作者本次評價：
4.25
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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寫文章 回報歇業

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之前分享君飲咖啡的時候收到好幾個人推薦鄰近的天玉糖咖啡

找了一天夥同家人一起來喝個下午茶

從大坪林站穿梭蜿蜒巷弄約5到10分鐘可以抵達

外觀砌上米白色小石磚加上復古風格的燈具招牌非常有歐風鄉村感

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天玉糖咖啡與iza手作坊共享空間複合式經營

因此門口會看到兩家店的招牌不用擔心走錯

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進入店內會先看到全透明玻璃門鎖區隔的空間

房間內是專門留給貓咪們休息活動的玻璃貓屋

也有機會在店裡遇到貓咪本尊出沒

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店內布置也是很溫柔淡雅的白色與淺木質調

各種精巧復古風格的家具裝飾點綴也很有日系zakka的氛圍

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隱藏的小空間有著像是南法小鎮民宿會出現的長餐桌跟木椅

就連燈具也是精緻古典的燭台造型

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我自己最喜歡的還是方格大落地窗這一區座位

可以享受自然明亮的光線照耀又不會太熱

一旁的門簾圖案栩栩如生彷彿真的有貓咪從牆邊悄悄探出頭

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店裡布置了許多iza手作坊的創作作品

非常溫暖童趣的畫作與繪本為室內增添更多藝術氣息

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天玉糖咖啡的菜單五花八門幾乎什麼都有

而且價格真的是大台北地區咖啡廳數一數二平價

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茶飲選項多樣有很多無咖啡因口味

熱飲大多會提供整壺還可以回沖非常佛心

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純茶的品項選用台灣品牌覓幸茶旅

來自台灣各地知名茶產區的不同特色茶在這裡都可以喝到

大部分在台北鬧區動輒200元的餐飲在這裡幾乎只要半價

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店裡的奶茶全都是提供鮮奶茶

如果不喝牛奶也可以加價換成燕麥奶

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咖啡品項以多樣的義式咖啡為主

難得看到檸檬咖啡不用三位數真的令人感動

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手沖咖啡除了義式配方豆之外也有不少單品選項

稱得上我在台灣遇過最親民價格手沖前三名

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除了目不暇給的飲品之外食物也是鹹甜點都有

簡單的三明治口味多樣很特別搭配Cream Cheese奶醬

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只有週一到週五下午1點後才會供餐

如果想吃餐點需要留意一下時間避免向隅

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健康取向的沙拉對正在飲食控制的人來說很棒

喜歡吐司的話也可以單點搭配抹醬享用

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甜點的品項更是不得了

有一整櫃各種口味的司康與可愛造型貓掌蛋糕

全都是由有趣健談的老闆夫婦親手製作

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小黑板跟各種手寫立牌有更多蛋糕可以選擇

不僅飲料連甜點的價格也很公道實在

甜點控在這裡可以暫時放下荷包的考量多吃幾個

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香橙紅茶戚風蛋糕 135元

戚風蛋糕上桌時差點以為送錯餐點

因為頂部出現了沒在品名裡面的香蕉片

香蕉的甜感跟焦糖醬蠻合適

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戚風體柔軟蓬鬆很有彈性

鮮奶油跟焦糖醬都相對偏甜

有點壓過味道讓我吃不太到香橙跟紅茶的香氣

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伯爵奶茶焦糖布丁 100元

質地吃起來比較不Q彈是偏紮實口感

可以聞到伯爵茶的柑橘類香氣

焦糖醬半透明很水感不會太死甜

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檸檬黑咖啡 90元

漂亮的分層比例看得出以咖啡為為主角

價格對比份量真的大方實在

喝起來帶有點淡新鮮檸檬香

微酸甜感清涼消暑

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鍋煮蜜香奶茶 (H) 140元

茶壺跟茶杯都很可愛少女風格

鍋煮奶茶顏色看起來是牛奶偏多類型顏色偏奶白

有著濃郁的乳香帶著自然順口的甘甜

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海鹽焦糖拿鐵 (H) 120元

奶泡綿密非常漂亮飽滿

熱飲更能凸顯海鹽焦糖的鹹甜滋味

喝起來乳味濃厚但不會過份甜膩

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三角窗空間的側面也有一面大落地窗似乎是手作坊的教室空間

離開時才發現天玉糖的Logo是老闆的Q版神韻很似本人

如果家住附近或剛好來大坪林站有個空檔可以來吃吃平價好吃的甜點下午茶

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/06/18

花費: TWD585(飲品x3+蛋糕+布丁各1)

天玉糖咖啡

FB粉絲團/IG

10:00-17:30

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (假日2小時)

低消限制: Yes (每人80元)

多元支付: 否

可否訂位: 可

地址: 〒231 新北市新店區二十張路22巷7號

電話: 0982-235-988


檢視較大的地圖

 

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Elisa

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