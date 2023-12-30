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一口吃掉安妮亞！日本LAWSON「安妮亞立體和菓子」7款限時開賣，安妮亞超搞笑「呵呵臉、震驚臉」超萌神還原，間諜家家酒粉絲包套全吃。

2023-12-30 文字：編輯 林奕如 綜合報導 圖片：バンダイ 人氣：4,284
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編輯 林奕如

編輯 林奕如

超萌安妮亞和菓子全都要！在日本一推出就會造成搶購風潮的和菓子系列「食べマス（TABEMASU）」，經常與知名的可愛角色合作，並在超商、賣場等容易入手的地方販售，讓大家可以隨時來點療癒的下午茶甜點。配合最近在日本上映的SPY x FAMILY 間諜家家酒劇場版，最近更是推出7款超萌的立體「安妮亞和菓子」，每款表情都超級多變生動，讓人根本捨不得吃下肚。

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▲圖片來源／バンダイ

每次在日本推出就造成搶購風潮的「食べマス（TABEMASU）」，最擅長將日式和菓子與人氣角色結合，為了搭配日本近期上映的SPY x FAMILY 間諜家家酒劇場版電影「SPY×FAMILY CODE: White」，特別於日本全國LAWSON販售7款立體「安妮亞和菓子點心」，每款安妮亞的表情可說是既生動又搞怪，包括經典呵呵笑、雙眼發亮、打瞌睡、哭哭臉、震驚臉等，讓粉絲們看了都忍不住會心一笑。
▲圖片來源／バンダイ

這7款「安妮亞和菓子點心」在製作上也相當精細，除了細膩的表情以外，粉紅色頭髮與頭上的黑色髮飾，這些細節部分都是以和菓子工法細心打造，而頭部的餡料為草莓豆沙餡、臉部的部分則是牛奶口味的豆沙餡，一口氣咬下就能同時嚐到草莓與牛奶這個絕配組合，讓人想要立刻吃下肚，但同時也會因為看到安妮亞這麼可愛的模樣，瞬間又捨不得開動。
▲圖片來源／バンダイ

近年一路從日本爆紅到台灣的「SPY×FAMILY間諜家家酒」，故事描述身為精英間諜的主角「洛伊德・佛傑」（代號「黃昏」），為了要完成任務，必須要組成一個家庭，因此他臨時找了一個假的女兒與妻子共組家庭，沒想到與他訂下契約婚姻的天然呆妻子「約兒・佛傑」私底下是殘酷的女殺手；更戲劇化的是女兒「安妮亞」居然還擁有讀心術，加上安妮亞不時會出現的誇張表情包，可說是要搞笑有搞笑、要刺激動作戲分也都有，開播至今人氣一路扶搖直上。
▲圖片來源／バンダイ


 

食べマス SPY×FAMILY CODE: White 安妮亞聯名

販售日期：2023年12月26日起
販售地點：日本全國LAWSON門市
口味：大耳狗（牛奶）、布丁狗（布丁）、帕恰狗（香蕉）
價格：各285日圓

本文圖片版權／(C)2023「劇場版 SPY×FAMILY」製作委員会　(C)遠藤達哉／集英社

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