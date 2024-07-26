「舫 Home Cafe」是台南新開幕的咖啡廳，最大的特色就是要「登船」才能享用餐點，從餐廳的座位望出去就是台南安平港的漁人碼頭，不僅可以欣賞海港風景傍晚時分還有夕陽餘暉可以拍照，搭配店家精緻的甜點和飲料不管怎麼拍照都好看，座位旁的窗戶都是直接敞開對外不時會有徐徐的海風吹進來，即便是夏天也不會感覺太過炎熱，船上還有許多老闆珍貴的收藏可以觀賞，可以感受到老闆對於大海的熱情以及經營咖啡店的熱情。

餐廳資訊

舫 Home Cafe 名稱 : 舫 Home Cafe

電話 : 無，採用IG私訊預約訂位

地址 : 台南市安平區安億橋底下(安平漁人碼頭)

營業時間 : 週二、週四~週五 13:00-18:00

營業時間 : 週六~週日 13:00-19:00

公休時間 : 週一、週三公休

Instagram : 舫(@home.cafe2024)

地點就在漁人碼頭跟安億橋的旁邊，對面有一大片免費的停車場，來到這裡最大的特色就是可以欣賞海景風光

餐廳環境

走道漁人碼頭的地標後往安億橋的方向看過去就能看到用船改裝而成的餐廳

如果沒有特別上網查到這裡從遠處望過去真的會以為是一般的船隻，很難想像這是一間船舶咖啡廳

進入餐廳還要穿越甲板，完全就像是在登船一樣

船的內部改建成餐廳的形式，不過依舊保有許多船原本的元素在

座椅是把原本船的椅子保留下來，讓顧客感覺就像是在行駛座艙中用餐

櫃台在最裡面的地方，這樣店員在製作餐點的過程中也不會擋到在前面拍照的顧客

中間的展示櫃中有許多老闆的收藏品，漁船的模型非常細緻將許多細節都有製作出來

還有書籍、吉他以及許多限定的商品，就像是在參觀戰利品一樣

牆上有許多不同時間點的照片，大部分都有船隻的身影也代表老闆對於船跟海的熱情

船的兩側有站立的吧台區，可以在這裡邊欣賞海景風光跟夕陽餘暉，不時會有海風徐徐吹來十分愜意

當天的天氣非常好，可以一路看到夕陽西下的場景，也特別選了靠近夕陽的這一側座位

菜單

一進到餐廳時就會看到手繪的餐點圖，光看到圖畫就已經期待實際餐點的美味了

走到櫃檯看菜單時才發現全部都是手繪彩單，上面的配料跟色澤幾乎跟實際的樣貌一樣

甜點的供應量每天都是限量的，如果預約的時間比較晚就要碰碰運氣，不一定每種口味都還會有，飲品的部分種類非常豐富，有咖啡也有氣泡飲品

餐點介紹

這次一共點了兩份甜點跟兩杯飲品，因為時間已經是傍晚時分就沒有點咖啡類的

飲品點的是「柚香檸檬冰茶」和「黑糖檸檬氣泡飲」，兩款飲品都是有漸層色非常漂亮

「黑糖檸檬氣泡飲」最底層是黑糖中間是檸檬，攪拌均勻後喝起來微甜帶點檸檬的清香味

「柚香檸檬冰茶」底部滿滿都是柚子的果肉跟果皮，喝起來柚香味十足搭配冰塊的冰涼感整個人頓時清爽起來

第一份甜點是「藍莓夾心乳酪蛋糕」，除了乳酪蛋糕外上面還有滿滿的水果配料跟懷舊的飛機餅乾

乳酪蛋糕用料非常實在，吃起來紮實綿密嘴中滿滿都是乳酪的奶香味

上面的水果種類多樣都是當天新鮮現切，吃起來鮮甜多汁

第二份甜點是「巴斯克」蛋糕，吃起來的口感比較鬆軟一點也充滿濃郁的乳酪香味

上面的飛機餅乾是小時候的回憶，看到蛋糕上有這個零食格外的懷念

上面跟藍莓夾心乳酪蛋糕一樣都有滿滿的水果配料，有葡萄、火龍果、芒果、芭樂、柳丁等，吃甜點的同時還能補充不少纖維質

最重要的就是餐點上來時記得要先拿到外面去拍照，時間推薦可以選擇傍晚的時段

搭配夕陽餘暉當作背景拍，揮灑下來的橘紅色光非常漂亮，下面這張是把聚焦放在夕陽上

如果把餐點當作聚焦的位置，後面夕陽光暈就會更加明顯，總之來到這裡用餐拍照的時間應該是不會輸給用餐的時間

結語

如果說來台南想吃下午茶真的滿推薦這一間的，把船改建當成餐廳來用，進入餐廳前還要先登上夾板，座位還會因為海浪的波動有微微的起伏，一邊享用精緻的甜點一邊欣賞安平港的風景，這樣的體驗真的十分難得。原本以為重點就是船餐廳這個地標，但實際用餐過裡面的蛋糕跟飲品製作過程也非常細心，蛋糕季紮實又綿密的口感讓人的心情有雀躍的感覺，帶有漸層的氣跑飲整杯都是視覺享受，搭配窗外的夕陽餘暉讓一整天可以慢慢的畫下句點，出來旅遊還能將喧囂世俗都拋到腦後。