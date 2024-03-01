怎麼能不把握周年慶優惠、台南遠東香格里拉原價每晚25,410 元起，優惠價3,358元起。台南遠東香格里拉為了慶祝十五周年慶，以超值住宿體驗搶攻台南春遊商機，只要效身分證件或護照號碼含0、3、5、8、9任一數字，以優享價預訂任一房型享八五折優惠；指定房型且有效證件含有上述五個數字號碼，還有機會免費升等至套房。
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台南遠東香格里拉表示，針對15周年慶首波優惠「對號入住85折」專案，預定尊榮客房不含早餐，享受睡到自然醒的自在晨間時光，原價每晚25,410 元起，優惠價3,358元起、約14折，平均每人最低只要1,679元。此外，選擇尊榮客房含雙人早餐，在遠東Café自助餐廳盡情品嚐上百道中、西、日式等多樣化佳餚，原價每晚最低26,818 元起，優惠價4,378元起，約16折，現省荷包超過兩萬元。
此外，只要以此專案預定含早餐、且身份證件含0、3、5、8、9五碼，於辦理入住時出示身分證件，立即免費升等至一房一廳27坪雅仕套房，並贈送行政樓層豪華閣貴賓廊各項禮遇，包含傍晚雞尾酒小點、早餐、全日飲品服務等，每日限量供應。
台南遠東香格里拉 15周年優惠
活動期間：即日起，接受電話預訂4月30日前客房
訂房專線：(06)702-8899
飯店地址：台南市東區大學路西段89號
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