那個小孩又來搗蛋了！日本長青卡通代表之一「蠟筆小新」，無厘頭的搞怪情節讓繁忙的日常得以舒壓，人氣旺到年年不間斷推出劇場版滿足粉絲。7-ELEVEN這次推出全新「蠟筆小新屁屁怪獸系列」，大露屁屁的蠟筆小新變成存錢筒、杯墊和鑰匙圈，光是看到就被療癒到，只好整套全收下。







即日起至即日起至4/7，只要到全台7-ELEVEN的ibon機台預購，就可以下單超Ｑ萌「蠟筆小新屁屁怪獸系列」，首推最療癒「紓壓鑰匙圈」，立體屁屁可以捏、可以戳，掛載包包上成為街頭最搶戲的焦點。而辦公桌超需要的「隔熱杯墊」微凸的立體屁屁，為你的上班日常帶來一絲療癒感。底部還有止滑、隔熱效果實用性極高。







而小新粉看到先尖叫的「屁屁怪獸造型存錢筒」，特殊露屁屁造型存錢筒在守護你的錢錢之前，先來搶你的荷包。投錢筒部分也貼心設計為可以投50元的大孔，若想要取錢只要打開下方蓋子就能方便取出，是小新鐵粉今年必收藏限定款。



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7-ELEVEN 蠟筆小新屁屁怪獸系列

ibon預購時間：即日起至2024/4/7 23:59

取貨時間：2024/3/8 中午12:00原店取貨

品項：

蠟筆小新屁屁怪獸存錢筒 588元

蠟筆小新屁屁怪獸隔熱杯墊 280元

蠟筆小新屁屁怪獸QQ紓壓鑰匙圈 238元



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