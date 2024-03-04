寶可夢在全家賣萌、搶錢！可可愛愛的寶可夢，堪稱是全球最受老中青三代熱愛的人氣IP，這次以全新「Best Tea Time」春日午茶野餐主題進軍全家便利商店，從小朋友會愛的寶可夢泡泡機、到戶外野餐必備爆可夢野餐墊，5款超療癒實用小物將於3/6早上十點開搶，讓寶可夢大師荷包瞬間被收服。同時，也推出隱藏版「寶可夢minicup」為三月限定聯名迷你茶杯，勢必將掀起收藏熱潮。







此次全家推出的寶可夢集點以戶外野餐實用小物為主打，邀大家春日一起外出野餐賞櫻，享受愜意午後。有經典皮卡丘、妙蛙種子、小火龍和傑尼龜陪你一起喝下午茶的「寶可夢收納野餐墊」，可收納變成手提袋的便利設計超實用。也為飲料控準備環保杯，由最高人氣皮卡丘坐鎮，700ml大容量、寬口徑又能360度轉動的吸管，輕鬆喝珍奶。







並以害羞皮卡丘為造型設計超有質感「皮卡丘木柄自動傘」，一鍵開合超便利。若是想宅在家的話，也有「皮卡丘餅乾抱枕毯」陪伴，皮卡丘餅乾造型抱枕可變身為毛毯，兩用設計在微涼的春天或冷氣房中陪你耍廢。小朋友看到會尖叫的「寶可夢甜甜圈泡泡機」，自動吹出泡泡大大滿足小朋友。





全家、寶可夢集點 活動辦法

活動說明：113/3/6 10:00起至113/3/31，「全家」會員可於APP「兌點趣」以點數加購。（各品項數量有限，售完為止）



品項：

甜甜圈泡泡機 400點+299元

木柄自動摺疊傘 400點+399元

收納野餐墊 400點+499元

抱枕毯 400點+549元

搖搖吸管杯 400點+699元



寶可夢minicup 購買辦法

活動說明：113/3/6-113/3/31於「全家」店舖購買私品茶/酷繽沙抹茶商品，即可以219元加購寶可夢minicup一組；或於全+1商城、全家行動購直接選購(活動價259元/組)。（數量有限，售完為止）



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