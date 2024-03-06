寶可夢揪你玩台南，Pokémon GO City Safari攻略要先看！恰逢台南建城400年，台灣燈會絢麗開展到最後一個週末，由寶可夢大師最期待的Pokémon GO City Safari 台南場壓軸登場，推出限定版狩獵帽的伊布、稀有坐騎小羊和爆炸頭水牛等寶可夢精靈、免費領皮卡丘帽和寶可夢早餐計畫等活動，號召全台寶可夢大師齊聚台南吃喝玩樂。







於3/9、3/10快閃台南的Pokémon GO City Safari，揪寶可夢大師到訪台南古都和寶可夢精靈相遇，活動現場推出限定造型「戴著狩獵帽的伊布」，還有首度在台南初登場的坐騎寶可夢「坐騎小羊」和紐約才有的「爆炸頭水牛」。如果幸運的話，還有機會抓到異色型態的寶可夢。







若不知道開從何抓起，建議可以先到台灣燈會安平燈區、高鐵燈區和鹽水月津港區域，抓寶之餘順便賞燈。台南市政府也推出30條官方抓寶路線，讓整座台南都變被寶可夢佔領。並在臺南文創園區、藍曬圖文創園區、高鐵燈區、安平燈區4處免費發送皮卡丘遮陽帽，是鐵粉一定要先領的裝備。全台南的全家便利商店不限金額消費，再送活動貼紙和明信片，數量有限，動作要快。





台南場Pokémon GO City Safari

活動日期：2024/3/9～3/10 每日10:00～18:00

活動地點：台南

現場活動入場券：單日300元



台南場Pokémon GO City Safari攻略

1、活動限定「狩獵帽的伊布」。

2、特別的寶可夢：坐騎小羊和爆炸頭水牛

3、活動期間獲得的蛋，可孵化成蛋蛋、爆炸頭水牛、單首龍、坐騎小羊

4、只要於台南的任一全家便利商店內消費，就有機會獲得活動貼紙及明信片。數量有限，發完為止。

5、皮卡丘遮陽帽發放地點：臺南文化創意產業園區、藍曬圖文創園區、高鐵燈區近美食市集B、安平燈區近i3服務站

6、3月9日至4月7日期間，和台南50家早餐店合作送出《Pokémon Sleep》紙製餐盒點餐就送。(店家查詢：https://walkr.tw/nDBmeEZK)

7、30條官方路線推薦。