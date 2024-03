寶可夢揪你玩台南,Pokémon GO City Safari攻略要先看!恰逢台南建城400年,台灣燈會絢麗開展到最後一個週末,由寶可夢大師最期待的Pokémon GO City Safari 台南場壓軸登場,推出限定版狩獵帽的伊布、稀有坐騎小羊和爆炸頭水牛等寶可夢精靈、免費領皮卡丘帽和寶可夢早餐計畫等活動,號召全台寶可夢大師齊聚台南吃喝玩樂。







於3/9、3/10快閃台南的Pokémon GO City Safari,揪寶可夢大師到訪台南古都和寶可夢精靈相遇,活動現場推出限定造型「戴著狩獵帽的伊布」,還有首度在台南初登場的坐騎寶可夢「坐騎小羊」和紐約才有的「爆炸頭水牛」。如果幸運的話,還有機會抓到異色型態的寶可夢。







若不知道開從何抓起,建議可以先到台灣燈會安平燈區、高鐵燈區和鹽水月津港區域,抓寶之餘順便賞燈。台南市政府也推出30條官方抓寶路線,讓整座台南都變被寶可夢佔領。並在臺南文創園區、藍曬圖文創園區、高鐵燈區、安平燈區4處免費發送皮卡丘遮陽帽,是鐵粉一定要先領的裝備。全台南的全家便利商店不限金額消費,再送活動貼紙和明信片,數量有限,動作要快。





台南場Pokémon GO City Safari

同時,更號召台南在地個人經營早餐店共襄盛舉,於3月9日至4月7日期間,到指定50家早餐店消費點餐,就能獲得《Pokémon Sleep》紙製餐盒包裝,睡夢版的卡比獸周邊圍繞其他寶可夢一起做白日夢,療癒模樣讓早餐變的更美味。推薦閱讀: 寶可夢集點在全家!搶先看「皮卡丘吸管杯、泡泡機」收服你的錢包,隱藏版「寶可夢迷你杯」這樣買。

活動日期:2024/3/9~3/10 每日10:00~18:00

活動地點:台南

現場活動入場券:單日300元



台南場Pokémon GO City Safari攻略

1、活動限定「狩獵帽的伊布」。

2、特別的寶可夢:坐騎小羊和爆炸頭水牛

3、活動期間獲得的蛋,可孵化成蛋蛋、爆炸頭水牛、單首龍、坐騎小羊

4、只要於台南的任一全家便利商店內消費,就有機會獲得活動貼紙及明信片。數量有限,發完為止。

5、皮卡丘遮陽帽發放地點:臺南文化創意產業園區、藍曬圖文創園區、高鐵燈區近美食市集B、安平燈區近i3服務站

6、3月9日至4月7日期間,和台南50家早餐店合作送出《Pokémon Sleep》紙製餐盒點餐就送。(店家查詢:https://walkr.tw/nDBmeEZK)

7、30條官方路線推薦。