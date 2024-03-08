還沒看過2024台灣燈會，現在訂還來得及！2024台灣燈會在台南正式進入最後倒數，在最後的週末更請到台南場Pokémon GO City Safari壓軸登場，為燈會增添可愛氛圍。而外縣市朋友到訪台南朝聖，最方便的就是搭高鐵前往，但許多人不知道的是「可以用更便宜的價錢訂到車票，甚至是旅遊行程」。



這次高鐵假期推出六條花魁車地景公園主題行程，以火車迷會尖叫的0系列車入內導覽、品嚐獨家阿霞飯店雙人套餐和台灣燈會專車接駁等特色，邀請大家玩出不一樣的台南。







高鐵假期和各大飯店、景點合作，最低價可有享有高鐵票7折、搭高鐵送住宿買一送一等優惠，是小資族出遊的最佳神隊友。此次，在6月底前推出的限定專案「花魁車地景公園主題行程」，只有訂購此專案旅客，才能享有帶著走進世界第一款高速列車-日本新幹線「0系列車」車廂內VIP待遇，由專業老師進行解說和導覽，讓火車迷先叫搶訂。







位於花魁車地景公園的日本新幹線「0系」列車，為日本海外唯二出現的0系列車，在高鐵興建期間，特意改裝化身為「限界測量車」，乘載著各種監測儀器外出執行任務，使得高鐵行駛間安全無虞。在導覽老師一一講解下，讓火車迷近距離欣賞世界第一款日本新幹線-0系列車的魅力。





高鐵假期 花魁車地景公園主題行程

購買網址：https://tholiday.thsrc.com.tw/

銷售日期：即日起~ 2024/06/30

售價：一日遊 4,050元起/人、二日遊5,300元起/人(台北出發)

行程：

專案特色：

1、地景公園專屬導覽30分鐘，園區+車室參觀解說。

2、台灣燈會期間提供專車前往高鐵展區或安平展區賞燈。



高鐵聯票

1、飯店聯票(飯店訂房+高鐵)：台南地區18家合作飯店訂房，加購高鐵享7折起。指定飯店在家送好禮。

2、國旅連票(旅遊平台商品+高鐵)：klook、kkday、易遊網、雄獅旅遊、ibon上購買指定台南門票/交通/體驗/遊程等商品，加購高鐵享75折優惠。