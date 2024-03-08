還沒看過2024台灣燈會，現在訂還來得及！2024台灣燈會在台南正式進入最後倒數，在最後的週末更請到台南場Pokémon GO City Safari壓軸登場，為燈會增添可愛氛圍。而外縣市朋友到訪台南朝聖，最方便的就是搭高鐵前往，但許多人不知道的是「可以用更便宜的價錢訂到車票，甚至是旅遊行程」。
這次高鐵假期推出六條花魁車地景公園主題行程，以火車迷會尖叫的0系列車入內導覽、品嚐獨家阿霞飯店雙人套餐和台灣燈會專車接駁等特色，邀請大家玩出不一樣的台南。
高鐵假期和各大飯店、景點合作，最低價可有享有高鐵票7折、搭高鐵送住宿買一送一等優惠，是小資族出遊的最佳神隊友。此次，在6月底前推出的限定專案「花魁車地景公園主題行程」，只有訂購此專案旅客，才能享有帶著走進世界第一款高速列車-日本新幹線「0系列車」車廂內VIP待遇，由專業老師進行解說和導覽，讓火車迷先叫搶訂。
位於花魁車地景公園的日本新幹線「0系」列車，為日本海外唯二出現的0系列車，在高鐵興建期間，特意改裝化身為「限界測量車」，乘載著各種監測儀器外出執行任務，使得高鐵行駛間安全無虞。在導覽老師一一講解下，讓火車迷近距離欣賞世界第一款日本新幹線-0系列車的魅力。
此次專案有知性文化之旅、美食巡禮等一日遊、二日遊行程，六種不同套裝行程滿足不同興趣的旅客需求。其中，部分行程還可享用台南名店「阿霞飯店」享用高鐵專屬雙明星菜雙人套餐，經典的紅蟳米糕、爆炒鱔魚、蟹肉海鮮羹等經典菜色一次擁有，份量十足讓人大飽口福。
到台南除了吃美食之外，拍美照也少不了，以「花魁車導覽．台南安平老街．井仔腳瓦盤鹽田1日豐富行」為例，帶大家到北門一睹水晶教堂的美之餘，同時也走訪現存最古老的瓦盤鹽田遺址「井仔腳瓦盤鹽田」，還能動手體驗曬鹽的樂趣。踏上神秘的退役軍艦「安平定情碼頭德陽艦園區」，滿足軍事迷打卡的慾望。
來到台南一定會到訪的老城區「中西區」也是高鐵假期花魁車地景公園主題行程重點之一，網美和文青拍到不想走的「南埕衖事」，以8層樓的冰店為載體，將台南巷弄為概念進行策展，每個角落、就連空氣中的味道，都是專屬於台南的美好。
為了搭配「2024台灣燈會在台南」，推薦安平燈區周邊的台南大員皇冠假日酒店、福爾摩沙遊艇酒店，皆為高鐵假期有合作的飯店，若是只購買飯店聯票的自由行旅客，亦可以用較低價錢一次訂到高鐵和住房。趁著燈會最後倒數和Pokémon GO City Safari登場，現在就到高鐵假期中找好康，直衝台南賞燈、抓寶可夢。
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高鐵假期 花魁車地景公園主題行程
購買網址：https://tholiday.thsrc.com.tw/
銷售日期：即日起~ 2024/06/30
售價：一日遊 4,050元起/人、二日遊5,300元起/人(台北出發)
行程：
專案特色：
1、地景公園專屬導覽30分鐘，園區+車室參觀解說。
2、台灣燈會期間提供專車前往高鐵展區或安平展區賞燈。
高鐵聯票
1、飯店聯票(飯店訂房+高鐵)：台南地區18家合作飯店訂房，加購高鐵享7折起。指定飯店在家送好禮。
2、國旅連票(旅遊平台商品+高鐵)：klook、kkday、易遊網、雄獅旅遊、ibon上購買指定台南門票/交通/體驗/遊程等商品，加購高鐵享75折優惠。