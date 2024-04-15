動畫開播迄今，陪伴無數日本海內外粉絲走過25年的《寶可夢》，眾多經典角色、朗朗上口的台詞，為許許多多粉絲們帶來美好回憶，現在依然坐擁高人氣，聯名活動、周邊商品不斷接力推出！本次日本甜點品牌Ginza Cozy Corner也難敵寶可夢的魅力，再度合作，快將伊布之友精選杯子蛋糕&皮卡丘巧克力香蕉蛋糕帶回家！

寶可夢角色主題蛋糕一字排開

繼去年廣受好評的杯子蛋糕組合「寶可夢精選」，日本甜點品牌Ginza Cozy Corner今年再次攜手寶可夢，分別以人氣角色「皮卡丘」及「伊布」為概念，推出適合一人享用的「＜皮卡丘＞巧克力香蕉蛋糕(＜ピカチュウ＞チョコバナナケーキ)」，以及以伊布不同的進化為設計靈感的9款杯子蛋糕組合「伊布之友精選 9個(イーブイフレンズコレクション 9個入)」，充分展現出寶可夢的形象。愜意的午後時光，就讓療癒的寶可夢糕點相伴吧！



▲圖片來源／株式会社銀座コージーコーナー





新品01：精選伊布之友

這款精選杯子蛋糕組合，嚴選了8個伊布進化型態及伊布為元素，打造出9款各具特色的繽紛杯子蛋糕，分別有【仙子伊布】優格風味慕斯&草莓風味海綿蛋糕、【火伊布】蘋果果醬鮮奶油塔、【冰精靈】白巧克力鮮奶油蛋糕、【月亮伊布】香蕉鮮奶油巧克力蛋糕、【伊布】巧克力焦糖鮮奶油塔、【太陽伊布】草莓鮮奶油蛋糕、【水伊布】檸檬蘇打風味果凍、【葉伊布】開心果風味海綿蛋糕卷和【雷伊布】鳳梨果醬熱帶慕斯。價格3,132日幣（含稅） ，販售日期從即日起至5月下旬。

▲圖片來源／株式会社銀座コージーコーナー



此外，凡購買「伊布之友精選（9個）」者，即可獲得「寶可夢蛋糕圖鑑 Vol.2」的小冊子，仔細介紹了蛋糕的風味及外觀特色。專屬的盒子也採用了與杯子蛋糕相同的角色，裡裡外外都給你滿滿的伊布及其夥伴朋友們！盒子側面附有QRcode，掃描就可跳轉至活動網站，同樣有詳細的蛋糕特色解說。

▲圖片來源／株式会社銀座コージーコーナー





新品02 ：皮卡丘巧克力香蕉蛋糕

在鬆軟的海綿蛋糕夾入滑順的巧克力奶油，最後再用溫和香蕉奶油裝飾，最上方在放上皮卡丘造型的奶油。不僅模樣可愛，風味也是深受兒童喜愛的巧克力香蕉！價格745日幣（含稅），販售日期也是即日起至5月下旬。

▲圖片來源／株式会社銀座コージーコーナー





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