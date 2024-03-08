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寶可夢進軍極樂湯「寶可夢溫泉之旅」，獨家活動開跑，就在日本32家極樂湯、RAKU SPA店舖盛大展開。

2024-03-08 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：極楽湯 人氣：114
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特派員 Trish

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粉絲遍及全球的寶可夢，這次與極樂湯RAKU SPA集團合作，於2024年3月8日起，在其32家分店舉辦以寶可夢「治癒」為主題的特別活動「寶可夢治癒之湯」。活動將推出8種以「治癒」為主題的寶可夢溫泉，同時還有獨家設計毛巾及相關周邊商品，以及期間限定特別菜單等。
極樂湯於2024年3月8日起，在極樂湯RAKU SPA集團的32家分店舉辦名為「寶可夢治癒之湯」的特別活動，以寶可夢遊戲及卡片功能中常見的「治癒」為主題，舒緩泡旅人旅途的疲憊，身心得到充分的放鬆。
 ▲圖片來源／極楽湯

在「寶可夢治癒之湯」活動中，特別推出8種以「治癒」為主題的寶可夢溫泉浴，各個主題溫泉將陸陸續續登場。此外，浴室內的掛毯、洗臉盆也融入創新設計，給人耳目一新的泡湯感受。 

▲圖片來源／極楽湯

新葉喵EX的「魔法葉」溫泉
期間：2024年3月8日（星期五）～3月10日（星期日）

吉利蛋的「蛋海」溫泉
期間：2024年3月11日（星期一）～3月13日（星期三）

吼叫尾的「奮力歌聲」溫泉
期間：2024年3月14日（星期四）～3月16日（星期六）

美納斯的「生命之滴」溫泉
期間：2024年3月17日（星期日）～3月20日（星期三）

斯魔茶的「招待」溫泉
期間：2024年3月21日（星期四）～3月23日（星期六）

皮皮的「月之光」溫泉
期間：2024年3月24日（星期日）～3月27日（星期三）

甜冷美后EX的「熱帶踢」溫泉
期間：2024年3月28日（星期四）～3月30日（星期六）

卡比獸的「沉睡」溫泉
期間：2024年3月31日（星期日）～4月3日（星期三）


此外，凡購買「泡湯入場券及寶可夢治癒之湯Plus套餐」的客人將隨機獲得9種寶可夢的原創毛巾。
▲圖片來源／極楽湯

同時還將販售寶可夢獨家周邊商品，如：洗臉盆、糖果牛奶罐等，並提供以活動主題「治癒」為概念的限定菜單，點餐的客人還能隨機獲得原創杯墊！
 
▲圖片來源／極楽湯

▲圖片來源／極楽湯
▲圖片來源／極楽湯



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