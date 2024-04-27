週末不知道要幹嘛，就衝華山逛森林市集！近年來「逛市集」已經成為都市人週末日常，無論是吃美食、還是挖掘獨一無二手作小物，都帶給大家滿滿的愜意。林業及自然保育署這次為了讓大家更加認識臺灣森林生態多樣性及森林環境對人類的多元服務價值，特意在華山文創園區快閃推出「森林市集」，以「森森不息美術館」為概念打造五感齊聚的市集體驗，週末不妨就到華山逛逛。
為了推廣台灣森林的美好，於4/26~4/28連續三天在華山打造森林市集，規劃「手作」、「療癒」、「循環」、「永續」、「友善」、「創意」與「探索」7大主題市集，集結超過60攤國產木、竹材創意商品廠商，從童玩、飾品配件、傢飾、餐具等上百種優良臺灣木竹製，以及精油、森林蜜、段木香菇等通通都能在此找到。現場更有環境友善的料理美食飄香，各式各樣特產物產發掘自然之美。
此外，也規劃「森野台」互動展演、「森手作」體驗工作坊、「森精靈」闖關遊戲、「森之島」大型戶外裝置藝術等，透過不同面貌帶領大家認識台灣在地的林業特色。其中的裝置藝術「森之島」更有獨家森林香氛，從入口就能以五感體驗森林。戶外演唱會「森野台」則是請到金曲歌手王宏恩、爵士女伶薛詒丹、木質調女聲Fann芳怡及踢霹歐小樂團、共鳴室內樂團等森林系音樂人輪番獻唱。
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2024森林市集「森森不息美術館」活動資訊
活動地點：華山中央藝文公園、西一館、西五館
活動時間：
4月27日（週六）14:00–20:00
4月28日（週日）14:00–18:00