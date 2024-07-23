韓國人百吃不膩的國民美食－韓式蒜味炸雞，金黃酥脆的外皮和令人吮指回味的調料，光想像就讓人忍不住垂涎三尺，如果突然想吃，在家中自己做難不難？韓廚到我家這次邀請超人氣「雅米韓式經典料理」主廚沈駿，和大家分享私房訣竅，不需用特別的器材，也不怕把廚房用得油油膩膩，只花20分鐘就可以輕鬆搞定！文末還有留言贈獎活動，千萬別錯過囉！
獲多位人氣部落客推薦的名店「雅米韓式經典料理」位於熱鬧的高醫學區，擁有餐飲料理超過10年資歷的主廚，擅長將異國料理融入台灣口味，經典又平價的韓式料理，深深擄獲饕客追求特別、熱愛嚐鮮的挑剔味蕾，更是高雄城市百大餐廳。這次造訪雲林鞏先生家中，主廚不僅不藏私大公開韓式蒜味炸雞好吃的料理關鍵秘方，還帶大家感受智慧科技的烹飪樂趣。
韓式料理這樣做 #韓式蒜味炸雞 食譜
準備食材：去骨雞腿丁2片、韓式辣醬3匙、牛奶適量、洋蔥適量、番茄醬3匙、味霖1匙、芝麻油適量、蒜碎適量、黑胡椒3匙、韓國炸雞粉適量
新鮮食材是美味的關鍵
【LG InstaView™ 敲敲看門中門冰球冰箱】不開也能一覽無遺
在家料理第一步通常是確認所需材料是否一應俱全，如果需要的品項太多，開關冰箱、來回盤點就花了很多次，不但容易讓機器耗損在過程中也會讓冷空氣流失造成食材不新鮮，有了LG 敲敲看冰箱，先透過輕敲兩下燈亮之後，藉由透明玻璃看清楚食材的位置，打開冰箱的小門拿取方便又快速！冰箱所搭載四方吹冷流技術，速冷且均冷，不會造成邊門的食材有比較不冷的狀況，更能有效的延長食物保鮮期。
Step1 將去骨雞腿丁以適口大小切塊，加入牛奶、蒜碎、黑胡椒醃製
透過敲敲看門中門冰球冰箱透明鏡面，鎖定要拿的食材後，取出去骨雞腿丁、牛奶，將雞丁依家人喜歡的大小切塊後，建議可切成2-3公分，並適當的加入牛奶、蒜碎、黑胡椒醃製 。
Step2 取出去骨雞腿丁並加入韓國炸雞粉搓揉均勻
醃製一段時間後，將牛奶、血水倒掉，酌量倒出韓國炸雞粉，並分批將去骨雞腿丁沾裹完全。完成後放入抹上橄欖油的烤盤上，就可以準備料理啦！
重要料理環節！想要口感酥脆又健康就讓小幫手幫你
【LG NeoChef™ 智慧變頻蒸烘烤微波爐】
想要完美呈現像氣炸鍋炸出來一樣的酥脆口感又吃起來無負擔，就靠這台智慧變頻烘烤技術，不但可以鎖住食材本身的營養又能達到減油減脂的效果，美味健康同時兼具！文末還有留言贈獎活動，千萬別錯過囉！
Step3 將沾裹炸雞粉之去骨雞腿丁，放入微波爐內烹調料理16分鐘
說了這麼多，是該將主角放到微波爐內，並在微波爐的右側面板選擇模式【少油健康炸】，代碼【1-1 炸雞排】，重量設定0.4kg 然後設定16分鐘。
Step4 製作韓式炸雞醬
在等待去骨雞腿丁於第一次氣炸的時間內，製作韓式醬汁。充滿鹹甜風味的醬汁，以韓式辣醬、番茄醬、檸檬汁以及蒜碎為主調配，最後再加入一點味霖、芝麻油提味即可。
Step5 從微波爐中取出去骨雞腿丁，與韓式炸雞醬及切絲洋蔥攪拌均勻
為了讓韓式炸雞能夠更入味，我們將剛剛特調的醬汁及洋蔥切片，拌進氣炸過的去骨雞腿丁中。記得要好好均勻沾裹在去骨雞腿丁上，這樣才能讓醬汁更加入味。
Step6 再次將去骨雞腿丁智慧變頻蒸烘烤微波爐內，改以烘烤模式料理4分鐘
沒錯，要再次回到微波爐裡做最後的料理，這次選擇模式【燒烤與烘焙】，代碼【1 焗烤馬鈴薯】，重量設定0.4kg (4分鐘)，烤到出汁就可擺盤上桌享用啦！
韓式蒜味炸雞 美味吃法tips
金黃酥脆的韓式炸雞，搭配鹹甜不膩的特調醬汁，一口咬下鮮嫩多汁，讓人忍不住一口接一口的超美味。品嚐韓式蒜味炸雞除了單吃外，沈主廚推薦搭配柚子醬蘿蔔或韓式小菜，讓味蕾在濃郁和清爽間自在遊走，感受豐富的美味層次。
面對黏膩濃稠醬汁，用清潔劑難洗又咬手！
【LG QuadWash™ Steam四方洗蒸氣超潔淨洗碗機】當你的神幫手
韓式蒜味炸雞的美味雖然讓人意猶未盡，但黏稠的醬汁清理時也讓人傷透腦筋，不馬上清洗碗盤上的醬汁又會變硬難洗，清潔劑劑量又難掌握，更重要的是多次清洗洗久會咬手！這種時候就是LG四方洗蒸氣超潔淨洗碗機登場的時刻，全機採100℃ True Steam蒸氣潔亮技術，先用蒸氣高溫軟化油污，再搭配專利超廣角螺旋十字洗臂，自動深層洗滌各個角落與縫隙，輕鬆讓碗盤就能變乾淨！
24hr高密度凍結的質感冰球！還有多種冰塊模式任選
讓你品味時光再升級，在家隨時享用沁涼好風味
炎炎夏日，沁涼的冰飲更是必須，LG敲敲看門中門冰箱不僅有全球首創的冰球製冰器，透過24hr高密度凍結技術，能夠延長冰飲風味，為飲品增添高質感！鞏先生日常小酌都習慣放顆冰球，即使只是喝個飲料也喜歡加入，他表示在家就能夠這麼愜意真的很享受，招待朋友也很有面子。
如此之外LG敲敲看門中門冰箱還有便利的冰飲霸設計，無論是方型塊冰、經典的碎冰、沁涼的冰水，都可以因應不同的需求直接取用，方便又快速，出水口搭配的紫外線自動消毒殺菌，日常飲用也很安心！
鞏先生一家人喜歡廚房呈現簡約工業風格，在選擇家電的搭配從冰箱、微波爐，到洗碗機都是相同銀色系列的設計，不僅為廚房增添高科技感，也能同時享受智慧家電帶來的料理樂趣！LG韓廚到我家大成功！
看完想了解LG時尚韓廚家電，歡迎點下方連結
■ 敲敲看門中門冰箱：https://www.lg.com/tw/instaview-refrigerators
■ 四方洗蒸氣洗碗機：https://www.lg.com/tw/dishwashers
■ 智慧變頻微波爐：https://www.lg.com/tw/smart-inverter-microwave-oven
這裡還有其他主廚分享的韓式美食食譜，愛吃的你快動手做起來吧！體驗在家也能輕鬆料理的樂趣！
想知道其他韓式食譜 → 韓式料理這樣做 #水梨醬烤牛小排
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● 活動問題：
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1. LG敲敲看冰箱，叩叩兩下看好在拿好方便！
2. LG敲敲看冰箱，對開大容量設計不怕食材不夠放！
3. LG全球首創冰球製冰器，飲品享用好高級！
4. LG便利冰飲霸，自動製冰，方塊、碎冰、冰水任意取用！
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留言範例：我最喜歡LG便利冰飲霸，自動製冰，方塊、碎冰、冰水任意取用！
我想用冰球搭配韓國水果醋喝！～
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● 活動贈品：
◎ 7-ELEVEN 500元禮券 乙 張 共 2 名
● 活動時間：2024-07-23 09:00~2024-08-05 23:59
● 得獎公佈：2024-08-13 17:00 公佈於 窩客島個人主頁
● 注意事項：
- 每位會員帳號均有一次抽獎機會。
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