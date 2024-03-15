王品的優惠真的會讓人接到停不下來！一個「金龍年龍蝦大禮包」的活動，就有四個品牌聯手出擊，「享鴨 烤鴨與中華料理」、「莆田Putien」、「丰禾台式小館」及「朝粥幫」聯手推出12道龍蝦料理，再加碼吸引客人推出全桌顧客穿旗袍、龍袍或黃袍用餐，消費多人套餐就招待龍蝦一隻。並且，即日起到4/30，內用多人套餐即可用799元加購原價1280元品牌限定龍蝦料理、再送1,500元現金抵用券，就是要搶攻老饕們的必吃清單。



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其中，台菜12強「丰禾」，妙蒜高昇海龍皇運用蒜頭、蒜苗、辣椒爆香，再與香Q年糕、新鮮龍蝦裹附特調醬汁大火翻炒，香氣四溢超下飯。老饕最愛的還有蒜香金椒焗龍蝦，主廚以黃燈籠辣椒、南瓜泥調製金椒蒜蓉醬，覆蓋龍蝦肉蒸煮，龍蝦保有鮮甜又帶點辛香，豐富味蕾享受。





此外，新加坡米其林一星「莆田」推出松露龍蝦綠蘆筍，選用時令綠蘆荀入黑松露拌炒，搭配龍蝦、米餅享用滋味清爽。芙蓉蟹黃龍蝦球則以蛋黃與老母雞湯，搭配鮮美龍蝦蒸煮，並加入蟹黃蟹肉，吃來香醇濃郁。還有「享鴨」打造金絲龍蝦球佐青檸幕斯，先以金絲酥鋪底，堆疊青檸慕絲、季節水果、龍蝦肉，最後再點綴魚子醬，增添奢華感。火焰XO醬龍蝦以獨門XO瑤柱醬拌炒龍蝦和多種鮮蔬，十分香辣過癮，上桌時炙燒橙酒打造華麗火焰秀，極富視覺享受。







最後的重頭戲龍蝦季中餐生力軍「朝粥幫」，以創意端出酸湯龍蝦貓耳麵，以龍蝦搭配酸白菜、泡椒熬煮湯底，提升醬汁鮮美，佐貓耳麵吸附飽滿湯汁，入口酸辣又開胃。必嚐的還有金湯白玉龍蝦球，用蝦子熬煉的金龍高湯，煨煮白玉蘿蔔，疊上肥美龍蝦肉，鮮甜美味一吃就愛上。





王品享鴨、莆田、丰禾、朝粥幫 799元吃龍蝦再贈1,500元現金券

活動內容：2024/2/26-2024/4/30

活動內容：至全台享鴨、莆田、丰禾、朝粥幫門店內用用餐，點購套餐即可以799元加購龍蝦季限定料理一份，再送1,500元現金抵用券(面額500元共三張)，憑券可至集團中餐品牌餐廳折抵消費。

用券注意事項: 1.使用時間:2024/2/27-2024/5/10，下次來店消費滿1500元使用，可抵用一張500元現金券 2.內用消費套餐方可使用，例假日可使用，4/4-4/7連假期間恕不適用。3.不得與其他優惠、贈菜合併使用。



王品享鴨、莆田、丰禾、朝粥幫 龍袍加身免費吃龍蝦

活動期間：2024/2/26-2024/4/30

活動辦法：活動期間全桌著旗袍、龍袍或黃袍，內用消費多人套餐，招待品牌龍蝦餐一份。 注意事項: 使用時間:2024/2/26-2024/4/30 可為改良式旗袍、傳統旗袍、現代旗袍，半身/全身旗袍，龍袍可為傳統龍袍或黃色襯衫(襯衫黃色比例達90%)