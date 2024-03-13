誰說情人節不能約吃到飽，誰說情人節就一定不可以在在過！台北喜來登館十二廚自助餐吃到飽，特別從即日起至4/18、每週二、四晚餐餐期推出龍蝦料理吃到飽，不論是3/14的情人節、還是天天星期二、四都是情人節，約情人、約朋友就是可以到十二廚龍蝦吃到飽。



推薦閱讀：鹹的玫瑰花我要吃！必勝客「粉愛你花圈比薩」白色情人節花圈，隨機字條「花式表白、我們無圓」男友抽到冒冷汗。





此外，台北喜來登十二廚自助餐吃到飽表示，這一次人氣龍蝦料理上陣，餐檯升級不加價，並且預付完成再加碼享每人1份「龍蝦海鮮桶」。並且台北喜來登館十二廚自助餐吃到飽除了加碼龍蝦之外，3/29前週一至週五平日午餐還有「松葉蟹吃到飽」加碼活動，彈牙的松葉蟹腳，多汁美味口感品嚐大海原味，超過百款豐盛佳餚，聚餐約會最適配，平日午餐每位1,390元+10%起。





最後，為了3/14白色情人節，台北喜來登集結各餐廳雙人外帶大餐「888元起即可外帶龍蝦料理」回家，不論中、日、西、泰等美食應有盡有，3/13至3/16限時4天於官網線上購物平台開賣。其中，「安東廳牛排龍蝦套餐」外酥內嫩的肋眼牛排搭配肉質緊實的蒜味奶油岩龍蝦，限時價2,999元；「比薩屋義式雙人餐」煙燻鮭魚凱撒沙拉、南瓜濃湯、搭配上濃郁牽絲的四味起司比薩以及Ｑ彈美味的炭烤伊比利豬梅花，限時價2,099元。



換換口味「SUKHOTHAI泰愛你雙人餐」精選酸辣拌海鮮、月亮蝦餅、炭烤松阪豬、綠咖哩雞肉等，酸辣誘人限時價2,520元；還有香料濃郁的「印度瑪萊咖哩龍蝦佐馬沙拉蔬菜」888元即可外帶回家，3月13日至16日限時4天於官網線上購物平台開賣，3月14日至17日開放提領。





台北喜來登十二廚龍蝦加菜不加價

活動期間：即日起至4/18、每週二、四晚餐餐期

活動內容：龍蝦料理吃到飽

加碼優惠：3/29前週一至週五平日午餐還有「松葉蟹吃到飽」加碼活動，彈牙的松葉蟹腳，多汁美味口感品嚐大海原味，超過百款豐盛佳餚，聚餐約會最適配，平日午餐每位1,390元+10%起。



台北喜來登3/14情人節外帶餐

活動期間：3/13至3/16限時4天

活動內容：888元起即可外帶龍蝦料理

官方網站：https://www.sheratongrandtaipei.com/