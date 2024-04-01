春末迎夏，正是和朋友相聚的好時機，趁著即將到來的週末假期，不妨找個餐廳與親朋好友歡聚一番。滙豐匯集各地的美食佳餚，滙豐精選了10間餐廳，是你聚會的絕佳選擇！讓我們一起大啖美食，盡情暢快地交流和歡聚，共同享受這美好的食光！



La Salle森酒吧

位於台北市鬧區，鄰近新光三越及當代藝術館。餐廳設計風格俐落，以法文La Salle諧音並融合「中山北路綠意」與「鄰近林森北路」之一取名為森。La Salle森酒吧提供提供各類飲品和輕食，是歡飲小聚的優質選擇。招牌的逸林牛肉麵，與榮獲2023台北國際牛肉麵節創意組銅獎的「逸林剁椒臭豆腐牛肉麵」，是饕客讚不絕口的人氣品項。





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地址：台北市中山區中山北路一段123號

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡 享用餐85折



阿利海鮮 Ali Seafood

提供來自臺灣西岸超過80種現撈海魚和海外直送的頂級進口海鮮，烹飪出卓越的海鮮饗宴。廚師團隊根據每天的現撈魚種，巧妙地選擇最適合的烹調方式，並為每道海鮮佳餚量身打造，而每一道都富有新鮮海味的匠心之作。





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地址：台中市西屯區大墩二十街37號

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡 中式海鮮餐廳消費滿2,000元(含)

享平日(週一~週四)85折、享旺/假日(週五~週日)9折

Pier88餐酒館

位於台中港酒店落地窗旁，微工業風吧檯設計，用餐時微光灑落讓人心曠神怡，餐廳設計風格俐落，擁有各式主廚多樣化風味料理，讓遊客宛如在環遊世界，像是在舌尖舞芭蕾，滿足你的口腹之慾，美味餐點的滋味更能讓老饕再三回味，念念不忘。





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地址：台中市梧棲區大智路二段388號

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡 享9折



樂滿地自助百匯餐廳

主廚精心打造的全自助式Buffet饗宴絕對讓你驚艷！以健康飲食概念與嚴選的在地食材巧妙結合，展現出創意無限的美味。透過主廚精湛的手藝，以當地時令蔬菜為原料，烹製出獨一無二的豐富滋味！





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地址：台中市梧棲區大智路二段388號

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡 享9折

金子半之助

主打經典且豪邁的江戶前料理，以最新鮮的穴子魚、鳳尾蝦、貝柱、花枝等豪華、豐富的海鮮食材，在天丼淋上不外傳的丼飯秘傳醬汁，讓天婦羅和醬汁充分融合帶出層次滋味，有別於常見的拉麵、蕎麥麵等美食，將帶你體驗江戶時代的老滋味。





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地址：全台門市皆適用

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡 每週一至週四，享單筆滿1,000元(含)以上，現折100元

日本橋海鮮丼辻半

為東京排名第一的海鮮丼，嚴選海膽、鱈場蟹、鮭魚卵、天使紅蝦、鯡魚卵、鮪魚等來自世界各地的頂級海鮮，並將獨特醬汁、高湯融入於美食中，透過職人的料理技法，一一為你呈現優雅且純粹的江戶滋味。





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地址：全台門市皆適用

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡 每週一至週四，享單筆滿1,000元(含)以上，現折100元

犇鐵板燒

以創新方式將法式與日式料理精髓融合在一起，選用來自熊本和北海道頂級牛肉牧場的高品質和牛，以煎、煮、蒸、烤、涮等獨特的料理手法，完美展現食材的原汁原味。無論是熱愛美食或是尋找肉食饗宴的饕客，這裡絕對是不二之選！





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地址：全台門市皆適用

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行卓越理財卡、無限卡、御璽卡及鈦金卡享88折

吉豚屋KATSUYA

看似簡單的卡滋卡滋炸豬排，總蘊含著堅持意念。使用日本直送的獨家麵包粉、豬排沾醬、丼醬汁、胡蔴醬等，搭配台灣特級豬肉，如魔法般讓炸豬排卡滋卡滋作響，筷子夾起沾上日式豬排沾醬或丼醬汁，搭配新鮮的高麗菜絲，一口接著一口的滿足好滋味讓你停不下來。





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地址：全台門市皆適用

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡享 消費單筆滿500元即贈小菜乙份或當月壽星享餐點9折

王鍋屋 - 逸仙創始總店

主打酸白白菜鍋的王鍋屋酸白菜專門店，以日本昆布、日本香菇、鰹魚、新鮮玉米為基底的京都風味，並使用天然發酵的酸白菜，完美帶出酸、甘、鮮三味合一的湯底滋味。此外，以多樣嚴選在地新鮮食材與湯底烹煮，讓你每一口都嚐的道鮮甜的好味道。





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地址：台北市信義區逸仙路50巷20號

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡享優惠二擇一

1. 朝日生啤330CC不限杯數買二送一(價值180元)

2. 贈「經典帶皮黑毛豬」乙份(價值250元)

好客燒烤

無論你是喜歡燒烤、火鍋還是酒吧風格的美食，這裡都能滿足你的味蕾。嚴選多種肉品和進口海鮮食材，讓你在用餐時盡情享受美味，透過不同的烹調方式，嚐遍各種多元美食滋味，絕對是一場美味的饗宴！





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滙豐銀行信用卡循環信用利率：5.68%～15.00%，循環利率基準日104年9月1日。每筆預借現金手續費為新臺幣100元+預借現金金額x3.5%；其他費用請洽滙豐銀行網站查詢。