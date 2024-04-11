每年春夏繡球花季，想拍滿開的「繡球花海打卡點」，許多人第一個都會想到要衝陽明山竹子湖拍繡球花，也造成人潮滿到需要交通管制的盛況。如果不想要人擠人，窩客島這次推薦你「7大繡球花秘境」打卡點，除了竹子湖之外，新北萬里、桃園、新竹，甚至武陵農場，趁繡球花花期拍美照。





每年繡球花花季大約從4月開始，一般來說繡球花季約在4-6月，並且依據不同地區、海拔有所差異，人氣最高的陽明山竹子湖繡球花季約在5月至7月初，其他繡球花打卡點如「台中薰衣草森林、桃園中興花卉農場、苗栗花露農場」等繡球花打卡點，都預計在4-6月開花，而海拔較高的「武陵農場繡球花」花季則較晚，預計在6月中旬至7月中旬開花，現在就先筆記，趁人多之前趕緊開衝。





繡球花打卡點推薦：高家繡球花田 第三園區

窩客 neru.foodie 說：

滿滿一片繡球花海實在好拍也賞心悅目！繡球花季一年只有五到七月，把握時間來看。憑票根可以抵消費$100...<全文介紹>



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#高家繡球花園 萬里第三園區

地址：新北市萬里區大坪路32-6號

預估花季：五月～七月（圖片為往年花季參考，非即時花況）







繡球花打卡點推薦：草花植生公園

窩客 珍妮佛的花草呢喃 說：

短短的步道兩旁種了許多植株低矮的繡球花，非常貼近地面，雖然花色及數量不多，但在市區就能欣賞繡球花真的很方便...<全文介紹>



#草花植生公園

地址：新北市樹林區桃子腳路

預估花季：5月底-6月（圖片為往年花季參考，非即時花況）





繡球花打卡點推薦：中興花卉農場

窩客 小紫吃喝玩樂~ 說：

有超多農場、農莊均可免費賞繡球花，假如您想一次收集「最多」繡球花色與繡球花品種+買繡球花盆栽回家自種~那麼！您一定要來「中興花卉農場」走走拍拍！肯定會讓您失心瘋的一直拍不停；這兒也是北橫賞花IG打卡必拍景點呦...<全文介紹>



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#中興花卉農場

地址：桃園市復興區三民里13鄰大窩路40巷5號

預估花季：4-6月（圖片為往年花季參考，非即時花況）







繡球花打卡點推薦：陽光休閒農莊

窩客 小紫吃喝玩樂~ 說：

這兒主要農特產繡球花及以無毒方式培育之有機健綠竹筍、桂竹筍....季節水果。以一層層梯田式種植「繡球花」除了可分散人流、在花欉中拍起照來真的很美...<全文介紹>



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#陽光休閒農莊

地址：桃園市復興區三民里枕頭山6鄰7號

預估花季：五月～七月（圖片為往年花季參考，非即時花況）​​​​​​​







繡球花打卡點推薦：花露農場

窩客 胖貓咪的奇幻旅程 說：

正值繡球花季，整座花園種滿了各種顏色的繡球花，一點也不輸陽明山上的繡球花田。無論是動線規劃、場景佈置，各方面都設計得非常好。無論是情侶、閨蜜，甚至是帶爸爸媽媽、家裡的小朋友來，都非常適合...<全文介紹>



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#花露農場

​​​​​​​地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-3號

預估花季：4-6月​​​​​​​（圖片為往年花季參考，非即時花況）​​​​​​​







繡球花打卡點推薦：薰衣草森林 台中新社店

窩客 藍♀β♥love♥晴 說：

一入園看到一片繡球花，一球一球的樣貌可愛極了，繡球花有著美滿和永恆的浪漫花語。繡球花顏色會因土壤酸鹼值產生變化，酸性土壤繡球花色會偏藍、鹼性土壤繡球花色會偏粉，在園區4-6月的繡球花為寒帶繡球、7-9月的繡球花為熱帶繡球...<全文介紹>



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#薰衣草森林 台中新社店

​​​​​​​地址：台中市新社區中興街20號

預估花季：4-6月​​​​​​​（圖片為往年花季參考，非即時花況）​​​​​​​







繡球花打卡點推薦：武陵農場

窩客 撒野樂活小村婦 說：

武陵的繡球花因為高山自然環境與氣候的得天獨厚，外型巨大花色飽滿豐富，粉紅、淡藍、淡紫、白色的花朵深深淺淺地交錯，和綠葉白雲藍天融合為一體，近看遠看都是那麼美麗...<全文介紹>



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#武陵農場

​​​​​​​地址：台中市和平區武陵路3-1號

預估花季：六月中旬到七月中旬（圖片為往年花季參考，非即時花況）



