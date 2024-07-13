如果想要在日本的各大花季拍到盛開的花朵，可以多留意日本各大寺院、神社的Instagram！你沒看錯，現在有愈來愈多日本寺廟神社開設Instagram了。神社的花景由於有人在清理和維持，再搭配具有日本特色的鳥居和洗手池等，常常能夠拍到奇蹟的美照！這次要介紹的神社「京都正壽院」的「花見風鈴」就美到不行，隨手拍都是網美照，尤其夏天限定的繡球花風鈴更是美翻！

正壽院

正壽院約在800年前的西元1200年左右正式創設，中間一度經歷過多次火燒，但是都成功重建。客殿「則天之間」內的「豬目窗」特別知名。則天源自「則天去私」的理念，旨在希望大眾能夠能夠放下自我，感受自然的川流、風聲和鳥鳴，意識到自己也是自然的一部分。為此，正壽院平時也積極舉辦念珠製作、念經念佛、在庭園中進行瑜伽和品茶、製作香料等活動。正壽院又被稱為風鈴寺，在每年的6月1日到9月30日會舉辦風鈴祭。風鈴祭會在寺廟內掛上2000個左右的透明風鈴，風鈴內有當季的花卉。通常最壯觀的就是初夏開始的繡球花，紫色、粉色和藍色的繡球花在藍天下特別夢幻。盛夏以後通常就換向日葵，9月早秋則是大波斯菊。風鈴的原型是寺廟中懸掛的「風鐸」，最初用於避邪驅魔，後來演變成日常住家的風鈴，除了延續避邪的功能外，更成為了日本夏天的象徵。







豬目窗

你可不要以為豬目窗是廟方為了吸引流量才建造這扇窗的喔！豬目是一種類似心形的日本傳統圖案，自約1400年前起便廣泛用於寺廟和神社的建築裝飾，寓意避災迎福。此外，茶室等建築也常用豬目圖案裝飾窗戶。正壽院的豬目窗隨著四季變化，會呈現出不同的色彩，春天有櫻花、夏天有藍天綠樹、秋天有紅葉，冬天則是白雪。如果沒辦法在夏天和秋天拜訪正壽院，及時看到繡球花風鈴也沒關係，冬天和春天也能從這扇窗戶體驗日式風情，值得拜訪。







正壽院

地址：京都府綴喜郡宇治田原町奥山田川上149

交通方式：京阪宇治站・JR宇治站轉乘宇治茶巴士（2024年4月6日～2024年12月8日）正壽院站下車

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