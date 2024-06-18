日本的每一個季節都有代表性的花卉，比如春天是櫻花，夏天就是繡球花。繡球花在日文和中漢字寫成紫陽花，所以你也可以在Instagram上看到許多人在Hashtag上標註「紫陽花」。這次要介紹的雪糕店就用繽紛的雪糕，徹底再現繡球花！一起來看堺主題雪糕店「BLUE KETTLE」的巧思！

BLUE KETTLE：夏季限定繡球花雪糕

繡球花主題雪糕從2024年5月15日起，正式上市。繡球花雪糕的部分混合了牛奶、黑醋栗、藍莓和起司。不只如此，用料可不只這樣而已喔！餅乾部分包含了濃郁抹茶的法式薄餅、蝶豆薄餅、繡球花餅乾、草莓蝶豆法式奶酪冰淇淋、古拉索酒果凍、和熱那亞海綿蛋糕！非常豪華。由於起司和海鹽牛奶有些鹹味，鹹甜滋味結合得恰到好處喔！







BLUE KETTLE：造型好拍

雪糕不只好吃，本身造型也很華麗，不只有紫色、粉紅色和藍色的花瓣，也有深綠色的嫩葉。同時，還有彷彿雨滴、水珠的藍色果凍。最上面的餅乾有時是漩渦狀的蝸牛殼，有時是充滿躍動感的貓咪，有時則是安分的小鳥。不管從哪個角度拍，都很可愛。







BLUE KETTLE：常駐品項

除了隨著季節更替的主題雪糕，BLUE KETTLE 也有提供常駐的商品。比如茶壺造型的雪糕。茶壺造型的雪糕在雪糕上再插了2塊圓弧狀和壺嘴狀的餅乾，逗趣又可愛。雪糕本身則有不同的口味，包含草莓、櫻桃、哈密瓜、蘇打汽水、蜂蜜烏龍茶和綜合果汁等等。可以到現場，看當天的心情再決定喔！但是由於雪糕較快溶化，建議在安排行程時，直接選擇在店內用餐。







■商店資訊

商店名稱：BLUE KETTLE

地址：大阪府堺區東湊町1-88

交通方式：御陵前站徒步３分鐘、湊站徒步10分鐘

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