誰說酸菜魚只能吃火鍋！義法料理「黑浮咖啡」看準近期超夯「酸菜魚」話題，把酸菜魚結合台式、義式料理結合，推出新品「青花椒客家酸菜義式鱸魚義大利麵」，超長全名也掌握了「讓料理一秒變高級」的風格，打造最有創意的酸菜魚新吃法。



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一直以來都大玩話題、玩創意的「黑浮咖啡」，這次以超夯酸菜魚作為靈感致敬，在4月起特別推出新品「青花椒客家酸菜義式鱸魚義大利麵」，以台式客家酸菜作為靈魂湯底、搭配金目鱸魚，並且淋上主廚獨門特製辣油、義大利白葡萄酒醋，搭配細扁麵體吸附湯汁，把酸菜魚變成一道「酸、鮮、麻、辣」的義大利麵吃法。





另一道酸菜魚創意料理，則是超開胃的「秘製酸菜慢燉鱸魚白蝦鐵鍋」，則是將金目鱸魚加入酸菜鮮魚湯一同熬煮，保留膠質、並且吃得到辛香料與青花椒香料風味，還可以搭配附的「酥烤軟法」沾湯品嚐。這次黑浮咖啡2款「酸菜魚料理」自即日起至5/12限定販售，要嚐鮮就準時先衝。







黑浮咖啡 探鮮。御廚義式酸菜魚

販售期間：2024/4/1(一)至2024/5/12(日)

售價：

青花椒客家酸菜義式鱸魚義大利麵：390元

秘製酸菜慢燉鱸魚白蝦鐵鍋 附酥烤軟法：320元



詳細活動規範及供應情形，依 黑浮咖啡 官方公告為準。