超狂港式香菜大餐！香氣特殊的「香菜」讓人喜好超兩極，香菜控吃什麼都可以香菜加爆、反香菜份子則是沾到一點味道都無法下嚥。為了挑戰香菜話題，高雄悦品港式中餐廳特別在4月推出期間限定「香菜大餐」，從港點、大菜，到飲料、套餐，11款香菜料理讓香菜控約吃一波。
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悦品港式中餐廳看準香菜話題，針對菜單中經典的「港點」系列，推出限定版香菜港點新口味，招牌「蝦餃」搭配一管香菜針管，可以自行把香菜醬汁滴進蝦餃中，不只可以自己決定濃度、還可以看到蝦餃慢慢「變綠」更療癒。此外還有香菜口味的「香菜春捲、香菜魚翅餃、香菜腐皮蝦捲」以及甜點「香菜蛋塔」，更可以直接點「香菜港點套組」5款港式點心一次吃到。
不只是港式點心，菜單中多款大菜也推出香菜限定口味，包含「香菜辣椒水晶雞、香菜蒜味海大蝦、香菜牛肉炒飯」，揪團聚餐超適合。如果吃招牌「烤鴨」，只要提前預訂，還可以提供香菜作為烤鴨捲餅配料。在飲品的部分，則推出「香菜鹹檸七、香菜忌廉可樂」道地港式風味、加上香氣炸彈香菜。如果這樣還不夠，4月期間只有點任一款香菜餐點，還免費送一碟主廚特製「香菜檸檬辣椒醬」，不管點什麼都能立馬加上香菜Buff。
悦品港式中餐廳 香菜季
供應期間：即日起至4月底
悅品中餐廳 營業資訊
林森館：高雄市新興區林森一路165號3F
博愛館：高雄市左營區裕誠路486號2F
電話：07-5362999