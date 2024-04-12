賞繡球花、賞螢火蟲買一送一！在每一年4、5月份的「繡球花季、螢火蟲季」話題，其中必去的景點一定會有「薰衣草森林」，不管台中、新竹都讓人好拍、而且能享受走進森林的放鬆舒壓。特別的是，這次薰衣草森林為了提倡永續、零碳排，特別推出「零碳森林數位券」，只要你開新能源車來、騎腳踏車來、或是走路來，就免費送禮6項「買一送一」大禮包，趁繡球花季去拍一波。



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薰衣草森林台中新社店、新竹尖石店，一年四季都有不同美景吸引人，除了每年必拍的薰衣草、繡球花之外，其實許多人造訪薰衣草森林，就是為了享受大自然、享受舒服的環境。為了保護這樣的環境，薰衣草森林在4/13起特別推出「永續森林20年 綠色旅遊來放電」活動，只要在期間內駕駛新能源車、步行、騎腳踏車抵達薰衣草森林園區，就送「零碳森林數位券」，享有6個項目通通買一送一。





特別的是，本次「零碳森林數位券」也會以數位環保形式發放，優惠內容包含「入園門票、霜淇淋、園區內600元內全品項主餐」以及「療癒系香草茶包、手作植物DIY體驗、薰衣草森林Select商品」通通可享買一送一，其中活動品項也都是永續旅遊產品。如果是開一般汽車入園，也可以用300元加購「零碳森林數位券」響應環保永續。





▲圖片為過往繡球花季示意圖，非本次花季實景。



除此之外，薰衣草森林在4/13當天，下午12:00-17:00在台中新社薰衣草森林舉辦「趣味市集」快閃活動，提供美食、小物讓人好吃、好逛。同時也要先筆記2024年繡球花節期間4/4-6/23，以及螢火蟲祭「4/19-5/5新社園區、5/1-5/15 尖石園區」，準時朝聖。





▲圖片為過往繡球花季示意圖，非本次花季實景。

薰衣草森林 永續森林20年 綠色旅遊來放電活動

活動期間：2024/04/13-05/12

活動方式：

1、駕駛新能源車、步行、騎腳踏車抵達薰衣草森林園區（新社店、尖石店），即送「零碳森林數位券」以電子票券環保形式發放，限量6000份，總值高達6000元。



2、駕駛傳統油車車主，可支付300元環保費用購買「零碳森林數位券」。



零碳森林數位券優惠項目：

入園門票、霜淇淋、園區內600元內全品項主餐、療癒系香草茶包、手作植物DIY體驗、薰衣草森林Select商品，以上項目皆享指定買一送一。



薰衣草森林 季節活動資訊

繡球花節

活動期間：2024/4/4-6/23



螢火蟲祭

活動期間：4/19-5/5(新社園區)、5/1-5/15 (尖石園區)



詳細活動規範及供應情形，依 薰衣草森林 官方公告為準。