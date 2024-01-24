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薰衣草美照我要拍！IG狂洗版「薰衣草森林」薰衣草節登場，超美「薰衣草打卡牆」趁薰衣草盛開先朝聖。

2024-01-24 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：薰衣草森林 人氣：482
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編輯 張人尹

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薰衣草在寒流期間盛開了！每年追花季拍美照的IG網美，不能錯過「薰衣草森林」最經典的薰衣草節，這次薰衣草節以「花薰之時」為主題，配合園區內盛開的薰衣草花田，打造薰衣草打卡點、薰衣草畫展等活動，先衝薰衣草森林新社店、尖石店拍美照去。

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薰衣草森林 薰衣草節 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
薰衣草森林 2024薰衣草節「花薰之時」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

薰衣草森林新社店、尖石店這次以「花薰之時」為主題，打造薰衣草節限定展場，園區內除了能拍到薰衣草花田美景之外，並且搭配薰衣草節立體打卡牆、以及超美「框之景」等戶外美景展區，在新社店還有展出Otto2自然之美兒童繪畫展，讓人拍出超仙氣、超文藝的薰衣草美照。
薰衣草森林 2024薰衣草節「花薰之時」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
薰衣草森林 2024薰衣草節「花薰之時」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

不只欣賞薰衣草美景，在本次薰衣草節更打造多個「薰衣草體驗」活動，每周末限定推出「植感美學遊程」，由導覽老師帶領走進薰衣草花田，採集植物打造專屬薰衣草花瓶。此外還有薰衣草主廚特餐「花田畫布佐豬排/豬肋排套餐」，以香草作為畫筆、搭配可食用醬料，在餐盤上畫出自己的薰衣草美景。本次薰衣草節在1/20-3/24期間限定登場，要拍薰衣草美照現在就能出發。
薰衣草森林 2024薰衣草節「花薰之時」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
薰衣草森林 2024薰衣草節「花薰之時」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

薰衣草森林 2024薰衣草節「花薰之時」

活動期間：1/20-3/24
活動展區：薰衣草森林新社店、尖石店

薰衣草森林 新社店
地址：臺中市新社區中興街20號
電話：04-25931066

薰衣草森林 尖石店
地址：新竹縣尖石鄉嘉樂村嘉樂129號
電話：03-5842013

票價資訊：
全票$200，可折抵園區消費$100
免費票：12歲以下小朋友、領有身心障礙手冊及一名陪同、好厝邊鄰里里民。

詳細活動規範及供應情形，依 薰衣草森林 官方公告為準。
薰衣草森林 2024薰衣草節「花薰之時」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

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