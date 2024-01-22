出國玩最讓人苦惱的不是訂機票、訂住宿，而是怎麼「規劃行程」才能在短短幾天裡面，玩得最爽、最有效率。近年在旅遊平台的「一日遊行程」討論度越來越高，買好直接幫你安排交通、行程，懶人超友善。這次窩客島整理旅遊平台KKday「日本、韓國」一日遊行10大推薦清單，行程買起來就出發。





KKday日本一日遊行程推薦

本次整理出KKday「日本一日遊行程」熱銷排行榜前五名，最熱賣包含「京都郊區一日遊」從交通方便、住宿選擇多的大阪難波出發，帶你玩京都近郊三大超人氣景點「伊根、天橋立、美山」，享受漁村海港風光，一人就能成團，而且在天橋立春天能賞櫻花、秋天賞楓，一年四季都是熱門選擇。







此外，玩日本經典的「富士山一日遊」也日熱門選項，一趟就包辦富士山必去景點、河口湖、全景纜車，並且更搭配專業中文、日文、英文導覽選擇，讓人更方便也更深入的走訪觀光景點，這也是一日遊行程廣受寰瀛的原因之一。





KKday韓國一日遊行程推薦

此外，適合家庭的「沖繩中北部一日遊」搭配美麗海水族館、「北海道一日遊」搭配旭川動物園行程、「東京螃蟹玩雪採果一日遊」搭配採果體驗、群馬玉原滑雪場，也是造福親子旅遊、網美拍攝的需求，因為直接省去交通的煩惱，更容易抵達景點玩耍。

在韓國的「一日遊行程」方面，KKday最熱賣首推「Elysian江村滑雪假村一日遊」，是冬天最夯的滑雪體驗行程，初學者也能體驗，方便的事，滑雪度假村從首爾出發約1小時就能抵達，並且KKday搭配纜車券、雪橇等方案選擇，讓人直接「行程+門票」一次就能買好。







此外，如果到首爾玩，也推薦經典「Eobi冰谷+南怡島」行程，一次最多帶你跑5個景點拍雪景、拍美照，還有仁川冬季限定團「冰釣活動」一日遊行程，體驗冰上釣魚、Onemount 冰雪樂園滑雪橇，一日遊行程體驗韓國各類冰上活動，也是許多台灣旅客出發韓國必玩行程之一。







如果是到釜山旅遊，KKday熱賣推薦「韓國釜山一日遊」，直接搭乘專車踩點5大必拍必玩熱點，包含海濱列車、松島天空步道、海東龍宮寺、太宗台、搭乘遊艇近距離欣賞廣安里鑽石橋。從釜山出發也可以走「慶州特色一日遊」，一天玩遍慶州良洞村、佛國寺、雁鴨池、大陵苑、皇理團路，專車就是讓人玩得高效率、一天充實玩完必逛景點、又能在專車上補眠休息，也因此越來越多人選擇買一日遊行程，出國玩更方便。









KKday日本、韓國一日遊行程推薦清單

官網：https://walkr.tw/AcarjrbM

日本行程排行榜

1、一人成行京都郊區一日遊｜伊根灣遊船・天橋立・美山茅屋之里｜大阪難波出發



2、富士山一日遊｜富士山五合目＆忍野八海&富士天上山全景纜車｜東京新宿出發



3、沖繩中北部一日遊｜美麗海水族館4小時停留、古宇利島、萬座毛、美國村｜中文導遊・雙人同行享八折｜那覇出發



4、一人成團北海道一日遊|旭川動物園&四季彩之丘&美瑛網紅樹&森林精靈露台（札幌出發）



5、東京螃蟹玩雪採果一日遊｜群馬玉原滑雪場&豪華松葉蟹宴＆原田農園採草莓＆小江戶川越（新宿出發）

韓國行程排行榜

1、韓國冬季滑雪體驗｜Elysian江村滑雪假村一日遊



2、冬季限定|Eobi冰谷 & 南怡島 & 晨靜樹木園 & 江村鐵路自行車 & 小法國村一日遊 (首爾出發)



3、韓國釜山一日遊｜遊艇體驗 & 甘川洞文化村 & 太宗台 & 松島天空步道 & 海東龍宮寺 (釜山出發）



4、慶州特色一日遊｜慶州良洞村、佛國寺、雁鴨池、大陵苑、皇理團路（釜山出發）



5、仁川冬季限定團｜冰釣/Onemount冰雪樂園/玩雪橇/採摘草莓體驗/江華海邊度假村斜坡滑車/東幕海邊/朝陽紡織咖啡店一天團



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