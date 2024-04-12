9個內湖私藏景點全收下！內湖因為地勢靠山的關係，其實隱藏了不少自然系景點與林蔭步道，另外也有超美的公園綠地，各個都是在地人假日散步、踏青的好去處，這次窩客島便蒐羅「9個內湖自然系景點」，讓你假日不出城也多個踏青去處，假日就來內湖攻略這些私藏景點。





來到內湖，不能沒去過有著壯觀岩壁的「金面山步道」以及近期爆夯「S型空中廊道」等特殊景觀步道，兩者都可以輕鬆飽覽101、大台北盆地景色；4.5公頃大的「大溝溪生態治水園區」，不僅有親水步道、花海等景觀，也能順遊附近的圓覺瀑布；此外佔地13公頃的「大湖公園」、「碧湖公園」，廣大湖景周圍種植許多生態植物，其中就連夏季也超美的落羽松，更讓人隨便都能拍出森林系美照。





內湖自然系景點推薦：白石湖吊橋

部落客 Ruby說美食享受旅行 造訪 白石湖吊橋 說：

同心圓生態濕地，一個可愛的愛心設計，好適合在這裡拍幾張美照。這裡滿好拍照的，Ruby也與媽媽在這裡拍一些美照。前面也有一個涼亭可以坐在那裏休息，吹吹山上的微風…<全文介紹>



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#白石湖吊橋

地址：台北市內湖區碧山路24號

電話：02-2759-3001







內湖自然系景點推薦：大溝溪生態治水園區

部落客 Vanessa 造訪 大溝溪生態治水園區 說：

經過了超美的花海，沿著階梯步道進入大溝溪低凹處，這裡有潺潺的溪流、小池糖，途中大自然生態也非常美麗豐富，除了各種多樣的植物，還有看到形形色色的溪流生物<全文介紹>



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#大溝溪生態治水園區

地址：台北市內湖區大湖山莊街底號

電話：02-2720-8889







內湖自然系景點推薦： 碧山露營場空中廊道觀景台

部落客 Bernice的隨手筆記 造訪 碧山露營場空中廊道觀景台 說：

步道並沒有太長，一下就走完，在天氣好時景真的很棒，照片怎麼拍怎麼美；如果要拍出S感與雲端上要在園區觀景台上，Ｓ步道與101就剛好在畫面中啦<全文介紹>



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#碧山露營場空中廊道觀景台

地址： 台北市內湖區碧山路26-7號

電話：02-2759-3001







內湖自然系景點推薦：大崙頭尾山親山步道

部落客 是艾思，不是火拳。 造訪 大崙頭尾山親山步道 說：

一開始的石板步道是極為和緩的平坡路段，一側為竹林，能看見活蹦亂跳的松鼠在竹子上跳躍著，當時還能享受無限愜意的時光，約走一百多公尺之後，就開啟了階梯篇章<全文介紹>



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#大崙頭尾山親山步道

地址： 台北市內湖區







內湖自然系景點推薦：大湖公園

部落客 Bernice的隨手筆記 造訪 大湖公園 說：

大湖公園落羽松雖然沒有其他地方來得多而廣，但有小而美又便捷之優點；再加上公園佔地廣落羽松座落在不同地方分散人群，與美美的落羽松拍照更方便<全文介紹>



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#大湖公園

地址：台北市內湖區成功路五段31號







內湖自然系景點推薦：金面山步道

部落客 遇見天使 Angela 造訪 金面山步道 說：

金面山的大岩壁就是這裡最漂亮，還好現在有拉繩設備，登爬起來不會太困難。站在大岩壁上往下看就是美麗的北市景觀，視野景觀開始越來越開闊。<全文介紹>



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#金面山步道

地址：台北市內湖區環山路一段136巷底號







內湖自然系景點推薦：內湖復育園區

部落客 Bernice的隨手筆記 造訪 內湖復育園區 說：

經八年整頓後改建為公園綠地，於2015年6月5日內湖復育園區啟用，建置復育林區、遊憩區、高灘地、陽光草坪、活動廣場、景觀廣場及觀景台等<全文介紹>



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#內湖復育園區

地址：台北市內湖區潭美街587號







內湖自然系景點推薦：碧湖公園

部落客 SJKen 造訪 碧湖公園 說：

長達1.5公里的環湖步道，湖岸周邊特定區域還規劃有釣魚區，植栽方面除了這篇主要分享的落羽松美景外，「碧湖公園」內還種植有流蘇、柳樹、白千層、阿勃勒、鳳凰木、朱槿、杜鵑、矮仙丹等景觀植物<全文介紹>



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#碧湖公園

地址：台北市內湖區內湖路二段175號







內湖自然系景點推薦：鯉魚山步道

部落客 Jessica Lin 造訪 鯉魚山步道 說：

步道上還有很多休息的椅子是魚的造型， 休憩區也規劃的很棒，雖然上山都是階梯，但是是緩坡，有些路段有比較陡一點。<全文介紹>



#鯉魚山步道

地址：台北市內湖區



