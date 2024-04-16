桐花季來土城賞花，這7個土城景點也要去！土城才不只有桐花公園，周遭也有許多當地人踏青運動的步道，大多數搭公車就能到達步道口，而且都是小孩也能攻略的輕鬆步道，近期也進入桐花花期，現在來土城踏青剛剛好，這次窩客島蒐羅「7個土城景點」，近期來土城拍桐花，不訪也將這幾個景點加入行程，通通一次攻略。





除了桐花公園外，文筆山、將軍嶺步道也有許多油桐花林立，小孩都能輕鬆攻略的石階步道上，佈滿超浪漫雪白花瓣，是來賞花絕不可錯過的打卡點，沿途都有茂密的林蔭遮蔽，即使錯過桐花季，也很值得一遊；只需要走300公尺就能攻頂的「火焰山」，更是懶人必收的森林系步道，整座山還種有相思樹，每到5～7月花期便有黃花飄落，讓你走步道的同時，沿途也能一邊欣賞絕美景色。





必去土城景點推薦： 火焰山 (青源山)

部落客 是艾思，不是火拳。 造訪 火焰山 (青源山) 說：

火焰山步道雖為自然健行級別，但步道其實是由石板塊所組成，一路上無論是上下坡、階梯都是，所以走起來還蠻為輕鬆，不必時時注意腳下，且步道兩側常有扶手護欄。<全文介紹>



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#火焰山 (青源山)

地址：新北市土城區永和街103號旁登山步道進入







必去土城景點推薦：清水大尖山步道

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 清水大尖山步道 說：

進來之後先是一路上坡，步道旁有一大片竹林，在林蔭下健行相當舒爽哈哈哈<全文介紹>



#清水大尖山步道

地址：新北市土城區青雲路587巷







必去土城景點推薦：龍泉溪

部落客 小風o 造訪 龍泉溪 說：

位於土城龍泉路山路上，一條不起眼的小溪，近幾年來因攝影而爆紅，因有著絕美斜射光美景，彷彿來到仙境般<全文介紹>



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#龍泉溪

地址：新北市土城區龍泉路







必去土城景點推薦：甘露寺

部落客 是艾思，不是火拳。 造訪 甘露寺 說：

甘露寺至甘露公園這段步道由水泥階、石板道、枕木擋泥階等組成，多為向上階梯，偶有平坡，中途能提供休憩的地方不多，但步道周圍還算寬敞，可以適時的停下休息，也不怕會擋到後方來者。<全文介紹>



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#甘露寺

地址：新北市土城區石門路58號







必去土城景點推薦：文筆山步道

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 文筆山步道 說：

通往文筆山沿路都是這樣的石板步道，即使下過小雨也不會讓鞋子沾滿泥巴，是一條適合親子健行的登山步道<全文介紹>



#文筆山步道

地址：新北市土城區石門路

電話：02-2266-5678







必去土城景點推薦：普安堂步道

部落客 是艾思，不是火拳。 造訪 普安堂步道 說：

步道雖為自然健行級別，但大多都為石塊舖成的山徑與階梯，只有很小一部份為上坡泥徑與木板擋泥階<全文介紹>



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#普安堂步道

地址：新北市土城區龍泉路64號







必去土城景點推薦：將軍嶺步道

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 將軍嶺步道 說：

從山中湖到將軍嶺只有1.2km，是輕鬆易行的路線，續往將軍嶺，桐花季的樂趣就是邊爬山邊賞花，放鬆自己<全文介紹>



#將軍嶺步道

地址：新北市土城區



