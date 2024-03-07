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【內湖美食】さち福や(幸福家) 內湖店 日式定食料理，內用小菜、白飯和湯品無限量供應-捷運內湖站｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2024-03-07 17:39:33 Ruby說美食享受旅行 人氣：95
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：420篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：SACHI FUKUYA 幸福家
phone02-2793-0788
place台北市內湖區成功路四段188號2樓
作者本次評價：
2.80
美味度
3.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
2.00
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組合圖.jpg

CITYLINK內湖店有許多美食餐廳，

幸福家提供豐盛的日式定食，還可品嚐到美味與幸福的完美結合。

【內湖美食】さち福や(幸福家) 內湖店 日式定食料理，內用小

用餐環境稍微比較靠近一點，剛好Ruby
靠近烹飪區所以位子上的舒適度會比較好一點。

【內湖美食】さち福や(幸福家) 內湖店 日式定食料理，內用小

幸福家都是以開放式的廚房在做餐點，

能看到許多已經備好料的餐點。

【內湖美食】さち福や(幸福家) 內湖店 日式定食料理，內用小

桌上都會有一壺熱烏龍茶，

在等待餐點的同時可以先喝上一杯熱茶。

【內湖美食】さち福や(幸福家) 內湖店 日式定食料理，內用小

【內湖美食】さち福や(幸福家) 內湖店 日式定食料理，內用小

咖哩豬排定食 $300

【內湖美食】さち福や(幸福家) 內湖店 日式定食料理，內用小
每一份定食的白飯、味增湯、小菜都是無限量供應的。

炸豬排配上濃郁的咖哩醬汁，搭配上一碗熱騰騰的白飯，

可以品嘗到咖哩的美味與滿足。

【內湖美食】さち福や(幸福家) 內湖店 日式定食料理，內用小

野菜唐揚雞定食 $300

【內湖美食】さち福や(幸福家) 內湖店 日式定食料理，內用小
蔬菜和嫩滑的唐揚雞肉裹上酥脆的外衣，

每一口都散發出濃濃的香氣。

【內湖美食】さち福や(幸福家) 內湖店 日式定食料理，內用小

炭烤花魚定食 $340

【內湖美食】さち福や(幸福家) 內湖店 日式定食料理，內用小
魚經過炭火燒烤，外酥內嫩，肉質鮮美，擠上檸檬，

喜歡烤魚的料理，這份定食絕對會喜歡。

【內湖美食】さち福や(幸福家) 內湖店 日式定食料理，內用小

鱸魚豆腐鍋定食 $390

【內湖美食】さち福や(幸福家) 內湖店 日式定食料理，內用小
鮮嫩的鱸魚和滑嫩的豆腐搭配上清爽的湯底，

每一口都充滿了鮮美的滋味。

【內湖美食】さち福や(幸福家) 內湖店 日式定食料理，內用小

栗南瓜可樂餅 $55 (一片)
南瓜可樂餅的甜蜜滋味，可樂餅不僅外脆內軟，

還散發著散發出濃濃的南瓜香氣，吃了真的是滿滿的無限的幸福感。

【內湖美食】さち福や(幸福家) 內湖店 日式定食料理，內用小

 

整體用餐經驗來說，さち福や(幸福家) 內湖店

無論是喜愛咖哩、炸物還是烤魚，這裡都能滿足你的味蕾，

雖然味道較中規中矩，但快速的出餐算是他的優勢。


【內湖美食】さち福や(幸福家) 內湖店 日式定食料理，內用小

 

【店家資訊】
👉さち福や(幸福家) 內湖店
🍽 FB官方粉絲團請點此  / 線上訂位請點此
🏠台北市內湖區成功路四段188號(CITYLINK內湖店)
☎️02 2793-0788
⏰AM11:00~PM21:30

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐
美味 ⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

FB封面0103.jpg
   

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