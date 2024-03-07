CITYLINK內湖店有許多美食餐廳，

幸福家提供豐盛的日式定食，還可品嚐到美味與幸福的完美結合。

用餐環境稍微比較靠近一點，剛好Ruby

靠近烹飪區所以位子上的舒適度會比較好一點。

幸福家都是以開放式的廚房在做餐點，

能看到許多已經備好料的餐點。

桌上都會有一壺熱烏龍茶，

在等待餐點的同時可以先喝上一杯熱茶。

咖哩豬排定食 $300



每一份定食的白飯、味增湯、小菜都是無限量供應的。

炸豬排配上濃郁的咖哩醬汁，搭配上一碗熱騰騰的白飯，

可以品嘗到咖哩的美味與滿足。

野菜唐揚雞定食 $300



蔬菜和嫩滑的唐揚雞肉裹上酥脆的外衣，

每一口都散發出濃濃的香氣。

炭烤花魚定食 $340



魚經過炭火燒烤，外酥內嫩，肉質鮮美，擠上檸檬，

喜歡烤魚的料理，這份定食絕對會喜歡。

鱸魚豆腐鍋定食 $390



鮮嫩的鱸魚和滑嫩的豆腐搭配上清爽的湯底，

每一口都充滿了鮮美的滋味。

栗南瓜可樂餅 $55 (一片)

南瓜可樂餅的甜蜜滋味，可樂餅不僅外脆內軟，

還散發著散發出濃濃的南瓜香氣，吃了真的是滿滿的無限的幸福感。

整體用餐經驗來說，さち福や(幸福家) 內湖店

無論是喜愛咖哩、炸物還是烤魚，這裡都能滿足你的味蕾，

雖然味道較中規中矩，但快速的出餐算是他的優勢。





【店家資訊】

👉さち福や(幸福家) 內湖店

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🏠台北市內湖區成功路四段188號(CITYLINK內湖店)

☎️02 2793-0788

⏰AM11:00~PM21:30

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐

美味 ⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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