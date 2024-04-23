阿里山新玩法「栩悅號」升級版觀光列車開訂！鐵道迷看到直呼要搶、要訂、要朝聖的全新升級版阿里山觀光列車「栩悅號Vivid Express」，是由雄獅旅遊與林業及自然保育署林鐵處共同打造全新旅遊體驗，將舊車廂重新改裝搖身變成生態導覽型觀光列車，將於5/24啟航帶給大家全新五感體驗、高規格導覽服務和獨家秘境路線等10大亮點，重新認識阿里山的美。







重新改裝彩繪的舊車廂以有「阿里山迎賓鳥」美譽的栗背林鴝為概念彩繪而成，藍白基底、黃橘點綴呈現出不同氛圍。為了讓旅客方便欣賞窗外美景，不僅擁有360度環繞透明駕駛室，車廂也改成大片窗景。5節車廂中共計60個席次，有供家庭、團體旅客使用的半隱私空間「包廂席」，以及可360度旋轉的「瞭望席」，用不同角度欣賞沿途景致。







除了視覺享受之外，也針對聽覺、嗅覺、味覺和觸覺提供五感體驗，請到薰衣草森林以阿里山當地食材製作「山林限定饗食」，以及微熱山丘客製造型餅乾，揪你來趟最高海拔主題下午茶。並嚴選阿里山高山茶和嘉義縣縣花「玉蘭花」特調出栩悅號獨家的清新香氛。聽覺部分則是配有八聲道環繞音響，每節車廂也都配有專業導覽員沿途解說阿里山生態。





阿里山林鐵觀光列車「栩悅號」產品集合頁

https://reurl.cc/4rapGR



阿里山林鐵觀光列車「栩悅號」資訊

首航日：2024/5/24

初期營運路線

嘉義↔奮起湖

上行：嘉義→北門→樟腦寮→梨園寮→奮起湖

下行：奮起湖→交力坪→竹崎→北門→嘉義



特殊導覽站點

上行：

北門驛→車站歷史導覽

樟腦寮→樟樹群生態導覽、林鐵折返線

梨園寮→無人車站導覽、賞螢秘境與網美打卡點



下行：

奮起湖→車站歷史導覽

交力坪→車站、欣茂商店(百年雜貨店)導覽

竹崎→車站、三角線工法導覽



阿里山栩悅號十大特色

透明駕駛室、包廂席.瞭望席、彩繪登山火車、二萬坪(全新路線)、梨園寮站無人車站、停靠交力坪站、專屬香氛、客製餐飲服務、高規格生態導覽及車服人員、獨家遊程



