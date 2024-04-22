台北終於也有自己的水舞秀了！在炎炎夏日中，艷陽天外出總是讓人汗流浹背，為了讓大家在初夏之際，也能有不一樣的娛樂活動，台北市政府於5月、6月期間推出首屆2024台北水舞嘉年華，以絢麗的光雕水舞秀，搭配精彩的演唱會、餐車市集、火舞秀和各種主題日，豐富的夜間活動，只要搭捷運直衝到松山錫口碼頭彩虹橋就能免費享受。





將於5/1正式開跑的首屆「2024台北水舞嘉年華」，展演地點選在交通便利的錫口碼頭彩虹橋，只要搭乘捷運至松山站1號、5號出口步行即可到達。以S型曲線橋體、沒有橋墩的彩虹橋為背景，河面水幕、橋體投影結合變換多端的水舞，打造專屬台北人的絢麗夜晚。





於5/1～6/30晚間七點至九點期間，每半個小時展演5分鐘絢麗水舞秀，曲目包含未來都市、彩虹派對、花漾春熙、在地文化、龍飛雲翔、熊讚台北等6首，每半個月會更換曲目，讓人一來再來。開幕當天重磅邀請台北市立交響樂團附設管樂團、在地團體慈祐排舞隊、夕暮水樂團、WHY樂團、即將成真火舞團以及胖卡餐車市集，在勞動節放假當天揪大家一起來同歡。





展演期間，每週末也規劃不同主題活動，包括2024錫口文化節、幸福單身聯誼、毛孩夏日派對以及閉幕演唱會等，週週都精彩萬分。並串連周邊商圈，不僅可以漫步在基隆河畔旁，還能順便吃饒河夜市、逛五分埔商圈，體驗不一樣台北日常。



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2024台北水舞嘉年華 活動資訊

活動地點：錫口碼頭彩虹橋

活動日期：5/1至6/30

水舞表演時間：晚間7點到9點，每天5個場次、每半小時展演5分鐘。



2024台北水舞嘉年華 主題活動

5/18 2024錫口文化節

5/25 幸福單身聯誼活動

6/22 毛孩夏日派對

6/30 閉幕演唱會

