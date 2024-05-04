真的沒出國！「玩離島」一直是台灣人在國旅的一大選擇，路程近、但可以享受到和本島完全不同的景觀、氣氛、以及各個島嶼的度假感，看起來還以為出國玩了一趟。這次窩客島整理出「馬祖5大必拍攻略」，不只近期超夯「藍眼淚」，還帶你拍超萌「海上奈良」梅花鹿島、超美海岸步道景點，玩跳島拍IG。







馬祖必拍藍眼淚

每到春天、夏天都有許多人為了要拍「藍眼淚」衝馬祖旅遊，藍眼淚是一種會發光的夜光蟲（夜光藻），在夜晚的海面上發出藍色光芒，並且隨著波浪、海風起伏，夏天造訪馬祖，絕對要在晚上安排一趟藍眼淚行程。除了在南竿島上「北海坑道」是超高人氣的藍眼淚熱點之外，也推薦走莒光島「東洋山步道」，到神祕小海灣也能欣賞到美翻的藍眼淚。





▲圖片來源：「安妮與沙小郭」（上圖）、「S.L. 走跳人生」（下圖）於窩客島分享之文章。



馬祖必訪梅花鹿

有「海上奈良」之稱的馬祖北竿大坵島，其實原先島上的梅花鹿是被「野放」在這座島上，也因為大坵島的戰備功能結束，軍隊撤出變成無人島，讓後來梅花鹿們自在繁殖到上百頭，近年轉變成為「大坵生態樂園」，萌萌的梅花鹿吸引許多遊客朝聖、登島。





▲圖片來源：「快樂雲」於窩客島分享之文章。

馬祖必走步道景點

大海、藍天是許多人最愛的離島美景之一，北竿「短坡山據點」除了有仿真砲台之外，還能走上觀景台，360度欣賞北竿島的美景。另外在東引島上一定要去拍「東引燈塔」，是全台灣最北的一座燈塔，古蹟遺跡、自然景觀都讓人手機拍不停。





▲圖片來源：「S.L. 走跳人生」（上圖）、「小虎食夢網」（下圖）於窩客島分享之文章。



北海坑道 景點資訊

地點：連江縣南竿鄉

電話：886-836-22177



神祕小海灣 景點資訊

地點：連江縣莒光鄉神秘小海灣

電話：886-836-89388



大坵島 景點資訊

地點：連江縣北竿鄉大坵島

電話：886-836-56531



短坡山觀景台 景點資訊

地點：連江縣北竿鄉



東引島燈塔 景點資訊

地點：連江縣東引鄉樂華村169號

電話：886-836-77037