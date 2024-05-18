報稅季真的讓許多人月底哭哭，但還不用吃土、可以先吃肯德基！為了讓人就算省錢、小資也能爽爽吃，肯德基這次推出「89超雞賞」A區+B區任選組合價89元，用銅板價就能吃到經典款「肯德基咔啦脆雞、上校雞塊、雞汁風味飯」等人氣美食，自己搭配最低優惠62折，讓人大吃一波也不心疼。



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為了讓人越吃越省，肯德基特別祭出A+B組合價方案「89超雞賞」，任選一個A區餐點、一個B區餐點，就享均一價89元。其中A區包含「美式煙燻咔脆雞堡、八塊上校雞塊、原味起司燻雞捲、咔啦脆雞」等經典主食，B區則是點心副餐「雞汁風味飯、玉米濃湯(小)、香脆薯條(小)、百事可樂(中)」，通通可以任選搭配。





其中，以最划算吃法「美式煙燻咔脆雞堡+雞汁風味飯」計算，比起單點直接省下55元，相當於打62折。而如果點2套A+B套餐，選擇「美式煙燻咔脆雞堡+咔啦脆雞+香脆薯條(小)+百事可樂(中)」，也可以自行組合出精簡版個人套餐，178元能吃飽飽，比起動輒超過200元的XL套餐來說，也是吃得划算。





肯德基 A+B 89超雞賞

活動期間：即日起

優惠內容：任選一個A區餐點、及一個B區餐點，享均一價89元。

A區：美式煙燻咔脆雞堡、八塊上校雞塊、原味起司燻雞捲、咔啦脆雞

B區：雞汁風味飯、玉米濃湯(小)、香脆薯條(小)、百事可樂(中)



肯德基 A+B 89超雞賞 推薦搭配組合

1、美式煙燻咔脆雞堡+雞汁風味飯（立省 55元）

2、美式煙燻咔脆雞堡+玉米濃湯（立省 50元）

3、八塊上校雞塊+玉米濃湯（立省 49元）



詳細活動規範及供應情形，依 肯德基 官方公告為準。

