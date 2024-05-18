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報稅吃土餐！肯德基A+B=89元「89超雞賞」最省吃法教你點，肯德基炸雞、肯德基漢堡最低62折。

2024-05-18 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：肯德基 人氣：833
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編輯 張人尹

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報稅季真的讓許多人月底哭哭，但還不用吃土、可以先吃肯德基！為了讓人就算省錢、小資也能爽爽吃，肯德基這次推出「89超雞賞」A區+B區任選組合價89元，用銅板價就能吃到經典款「肯德基咔啦脆雞、上校雞塊、雞汁風味飯」等人氣美食，自己搭配最低優惠62折，讓人大吃一波也不心疼。

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肯德基 A+B 89超雞賞 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

為了讓人越吃越省，肯德基特別祭出A+B組合價方案「89超雞賞」，任選一個A區餐點、一個B區餐點，就享均一價89元。其中A區包含「美式煙燻咔脆雞堡、八塊上校雞塊、原味起司燻雞捲、咔啦脆雞」等經典主食，B區則是點心副餐「雞汁風味飯、玉米濃湯(小)、香脆薯條(小)、百事可樂(中)」，通通可以任選搭配。
肯德基 A+B 89超雞賞 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

其中，以最划算吃法「美式煙燻咔脆雞堡+雞汁風味飯」計算，比起單點直接省下55元，相當於打62折。而如果點2套A+B套餐，選擇「美式煙燻咔脆雞堡+咔啦脆雞+香脆薯條(小)+百事可樂(中)」，也可以自行組合出精簡版個人套餐，178元能吃飽飽，比起動輒超過200元的XL套餐來說，也是吃得划算。
肯德基「連假歡聚好時雞」優惠套餐 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
 

肯德基 A+B 89超雞賞

活動期間：即日起
優惠內容：任選一個A區餐點、及一個B區餐點，享均一價89元。
A區：美式煙燻咔脆雞堡、八塊上校雞塊、原味起司燻雞捲、咔啦脆雞
B區：雞汁風味飯、玉米濃湯(小)、香脆薯條(小)、百事可樂(中)

肯德基 A+B 89超雞賞 推薦搭配組合
1、美式煙燻咔脆雞堡+雞汁風味飯（立省 55元）
2、美式煙燻咔脆雞堡+玉米濃湯（立省 50元）
3、八塊上校雞塊+玉米濃湯（立省 49元）

詳細活動規範及供應情形，依 肯德基 官方公告為準。
肯德基 A+B 89超雞賞 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

 

 

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