這個組合啤酒控一定會喜歡!高雄中央公園英迪格酒店為洲際酒店集團在台首間英迪格(INDIGO)品牌,一直是許多去高雄旅遊的首選住宿飯店。這一次高雄中央公園英迪格酒店為了慶祝獲得旅遊評論網站Tripadvisor的評薦,特別推出「加1元」優惠活動,要讓飯店控多一個理由衝高雄中央公園英迪格酒店。







高雄英迪格酒店表示,這一次名列Tripadvisor旅行者之選—全球最優秀酒店獎項 (Travellers’ Choice Best of the Best Winner),不僅為全球八百萬家飯店中前1%的肯定,亦以多元、平等與包容,及鄰間般親切的服務與活力十足的朝氣,獲全台灣飯店第一首選的殊榮。



因此,限時推出「加1元」雙重住房優惠,其中包含了有專案售價5,389元起「一泊二食」加1元、即享Wok on the Park自助式早餐與高空酒吧Pier No.1晚餐組合,第三人入住加價即升等豪華房。此外,還有挑戰國際孤獨等級的「單身限定入住」專案、加1元即享單人早餐、週末入住更可免費升級早午餐,以及高空酒吧Pier No.1鹽酥雞拼盤乙份、啤酒無限暢飲之最高等級禮遇。



推薦閱讀:雲朗觀光線上旅展餐券假日不加價!雲朗旗下全台飯店特惠聯合住宿券2200元起、再加碼抽住宿券及餐泉券。







高雄英迪格酒店一泊二食加1元多一套

專案售價:5,388+1元起

專案內容:含雙人早餐、Pier No.1晚餐組合 : 任選口味Pizza/紅油抄手/鹽酥雞拼盤、第三人入住加價$930含翌日早餐乙客並升等豪華房禮遇。

銷售日期:5/21-8/31

入住時間:5/21-8/31

酒店網址:https://www.hotelindigokaohsiung.com/zh-hant/



高雄英迪格酒店單身限定加1元多一套

專案售價:4,219+1元起

專案內容:含單人早餐,周末入住免費升級早午餐、贈送Pier No.1鹽酥雞拚盤乙份,及啤酒無限暢飲。

銷售日期:5/21-5/28

入住時間:5/21-8/31