為了讓旅客多一張IG網美照，佐登妮絲城堡特別引進超Q彩葉波波草。不只是室外花園充滿了繽紛團子們，室內也處處可見多種顏色波波草花球，以及超好拍的彩葉波波草風網美野餐打卡點。並且，特別與全台第一座香藝文化園區「新港香藝」合作，首度將極具特色、吸引大批遊客朝聖的「香藝波波草」引進城堡，結合傳統技藝與文創，轉化製香過程中的「曬香腳」環節，紅、紫色交織的香藝波波草海壯麗景象全台獨有。







佐登妮絲城堡最新活動「波波草嘉年華」5/24正式開跑！圓滾滾、毛茸茸的彩葉波波草，因為又圓又蓬鬆的造型，也被網友戲稱「小團子」，如今彷彿一球一球的冰淇淋，將城堡點綴成超Ｑ巨大冰淇淋盤。活動期間大面積彩葉波波草橫跨布萊恩花園廣場，整個園區都被可愛療癒的彩葉波波草攻佔超吸睛。





除了波波草球、花球之外，佐登妮絲城堡也攜手在地文化，首次與全台第一座香藝文化園區-新港香藝合作，延伸傳統製香的「曬香腳」製程，讓獨具特色的「香藝波波草」在城堡綻放。新港香藝為台灣傳統製香廠，保存了完整傳統製香工藝，揉合傳統與創新，近期以「紅波波香腳八卦陣」造景聞名全台。



「香藝波波草」的發想來自製作線香的過程，需先將香腳浸泡顏料再攤開曬乾，而製香廠為了節省空間，通常會將香腳豎起後攤開成團晾乾。染紅處理、攤開後整齊排列的大束香腳團，像極了入秋的波波草，更加鮮豔亮麗。



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佐登妮絲城堡 波波草嘉年華

波波草嘉年華活動時間：2024/5/24至2024/9/1

波波草嘉年華營業時間：09:00~19:00 （最後購票時間 18:00）

全票原價300元，感恩回饋價200元、優待票及學生票150元。

兒童遊戲區：凡2~12歲兒同童都能進入，基本清潔費100元；如於園區消費金額滿千，清潔費可折抵50元。

