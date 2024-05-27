飯店控這一次一定要搶！雲朗觀光推出了一系列線上旅展限時優惠，其中，包含了飯店控最愛的平日專用住宿券、兩款無分平假日的餐券及泡湯券，並且特別值得一提的是，雲朗聯合住宿券2200元起，便可享受雲朗集團旗下全台飯店的優質服務、優惠住房專案。





飯店控必搶的「雲朗聯合住宿券」提供了多樣化的使用選項，每張價格只需2200元，就可在集團旗下的君品、雲品、翰品、兆品及品文旅等多家酒店使用。其中，使用一張住宿券，兩人就可以入住翰品酒店新莊、高雄或兆品酒店嘉義的基本房型。若想升級住宿體驗，只需加價400元，即可享受品文旅礁溪文漾家庭房的舒適。此外，使用兩張住宿券，可入住翰品高雄雙人豪華套房或兆品嘉義的雙人和式房。





針對老饕最愛的餐券，雲朗線上旅展推出翰品酒店高雄的港都茶樓提供了三人份的港點套餐或烤鴨饗宴，每張餐券僅需1599元，無論是平日還是假日均可使用，非常適合親朋好友聚餐。此外，雲品溫泉酒店也推出了美饌午餐券，每張1688元，提供中餐或鐵板燒的選擇，7.8折的優惠價格享受豪華午餐。





最後，就是對於喜愛自然和持續旅遊的旅客，台東的紅葉谷綠能溫泉園區推出的紅葉谷餐泉套票，每張880元，旅客不僅可以享受天然溫泉和SPA池，還可以在園區的尋星廚房品嘗特色套餐。此外，隨著輕露營風氣的興起，雲朗觀光的Vantel品牌合作推出的車泊體驗，讓旅客可以在溪頭生態露營區享受兩天一夜的車泊生活，每張車泊券僅需5200元，提供完善的露營設備，適合任何露營愛好者。







雲朗線上旅展「滿額抽」抽獎活動

活動期間：5月15日起至28日

活動內容：線上旅展期間下單滿額10,000元即可抽得雲品溫泉酒店雲水行政酒廊雙人下午茶共3名；於「雲朗觀光粉絲團與IG」線上旅展活動貼文下方留言及分享該篇貼文，就有機會抽中「聯合住宿/通用券」共3名或紅葉谷餐泉券1名。

雲朗觀光集團官網：https://www.ldchotels.com/zh-hant/



2024雲朗線上旅展推薦雲朗聯合住宿券

價格：每張2,200元起。

適用範圍：可在雲朗集團旗下君品、雲品、翰品、兆品及品文旅等多家酒店使用。

入住選擇：使用1張可供2人入住基本房型，加價400元可升級至品文旅礁溪文漾家庭房。



2024雲朗線上旅展推薦翰品高雄港都茶樓餐券

價格：每張1,599元。

內容：提供3人份港點套餐或烤鴨饗宴，適合家庭或朋友聚餐。



2024雲朗線上旅展推薦紅葉谷綠能溫泉園區餐泉套票

價格：每張880元。

包含：享用天然暖泉、Spa池及園區內多種娛樂設施。

餐飲：套票包括尋星廚房特色套餐一份，使用台東在地食材。