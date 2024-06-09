度假看海拍IG！夏天到海邊、到沙灘玩水看海，是最Chill的度假享受，無論是沿著公路看海景、找間咖啡廳放空看夕陽，或是直接衝上山一次享受山海美景，各式各樣「看海」的方式都是一種療癒。這次窩客島推薦5大屏東看海景點，讓你到國境之南看海、享受最美的屏東藍。







簡單耍浪漫：枋寮漁港情人橋

在枋寮漁港「情人橋」被稱為「台版愛情海」，在漁港就能欣賞到天空、海洋互相呼應的湛藍色，可以拍出橋樑盡頭走向海洋的美照。周邊還有「觀景平台、觀海長堤」，是可以放空看天空、看海的免費景點，傍晚時分也可以看夕陽耍浪漫。





▲圖片來源：「大海愛上藍天」於窩客島分享之文章。



沿海美拍景點：萬里桐、關山夕照、南灣

在屏東半島三面環海，公路沿途其實就有許多海岸美景值得讓人停留欣賞，於西側的海岸邊更是可以拍到浪漫夕陽美照。其中包含「萬里桐」沙灘和潮間帶，美翻「關山夕照觀景園區」從高處欣賞海灣夕陽，度假風「南灣遊憩沙灘」拍沙灘比基尼美照就先衝。





▲圖片來源：上圖「jacklsy」、下圖「李孟茹」於窩客島分享之文章。

隱藏版看海：高士神社

要屏東的海，除了沿海景點之外，還有隱藏版景點「高士神社」，位於高士野牧丹神社公園，在山上的純白鳥居景點，可以免費入場散步、打卡，可以一次看到超浪漫純白鳥居，還能看到太平洋海岸線，無論山景、海景一次都收進相機裡面。





▲圖片來源：「敦小蓮」於窩客島分享之文章。



枋寮漁港情人橋

Google地標：屏東縣枋寮鄉枋寮漁港



萬里桐

Google地標：萬里桐



關山夕照觀景園區

地址：屏東縣恆春鎮檳榔路9-8號



南灣遊憩區

地址：屏東縣恆春鎮南灣路223號



高士神社

地址：屏東縣牡丹鄉高士佛29號