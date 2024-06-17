為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 生活 > 安妮亞在西門町！「間諜家家酒」快閃店誠品武昌店熱鬧登場，必抽校車大扭蛋。

安妮亞在西門町！「間諜家家酒」快閃店誠品武昌店熱鬧登場，必抽校車大扭蛋。

2024-06-17 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：間諜家家酒快閃店 人氣：141
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

「間諜家家酒」的粉絲們有福了！從6月21日起至9月8日，在誠品生活武昌店將開設一個特別的快閃店。這裡不僅提供了一個沉浸式的動漫體驗，還有9大打卡點和近90款新周邊商品讓粉絲們瘋狂。無論你是想要拍照留念還是購買獨家商品，這裡都能讓你滿載而歸。

推薦閱讀：貓奴尖叫！高雄捷運站「貓福珊迪」期間限定店，療癒打卡點與豐富商品一次滿足。
SPY×FAMILY間諜家家酒快閃店  / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
SPY×FAMILY間諜家家酒快閃店  / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

快閃店內的9大打卡點包括了「佛傑一家出遊去」、「角色合影牆」以及「動畫回憶牆」等，各具特色的場景讓你仿彿置身於「SPY×FAMILY間諜家家酒」的世界中。最受歡迎的「下午茶時刻」打卡點，你可以看到洛伊德和安妮亞優雅地享用下午茶，而「校車大扭蛋」和「紅毯大道」也絕對值得一遊。
SPY×FAMILY間諜家家酒快閃店  / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
SPY×FAMILY間諜家家酒快閃店  / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

除了打卡點外，店內的周邊商品同樣吸引眼球。從安妮亞和彭德的抱枕到各式各樣的飾品如「項鍊」、「手鍊」，以及實用的「點心杯盤組」和「化妝包」等，每一件商品都透露出「SPY×FAMILY間諜家家酒」的獨特魅力。粉絲們可以在這裡找到各式各樣的商品，滿足所有的收藏欲望。
SPY×FAMILY間諜家家酒快閃店  / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
SPY×FAMILY間諜家家酒快閃店  / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載


 

SPY×FAMILY間諜家家酒快閃店 

展覽日期：2024年6月21日～2024年9月8日 
展覽地點：台北市萬華區武昌街二段77號2樓（誠品生活武昌店）

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#AI推薦閱讀
morechevron_right
文章關鍵字
AI推薦閱讀 安妮亞 間諜家家酒 西門町 more
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up