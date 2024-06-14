貓福珊迪粉絲們注意了，6月21日起，高雄捷運將迎來日本超人氣的「貓福珊迪」期間限定店。這不僅是一次視覺盛宴，更是一場療癒之旅。在這裡，你可以見到多達八大超萌打卡點，包括「萌喵立體大集合」和「熊貓喵三劍客」。這次展出除了有吸引眼球的立體貓咪造型，還有貓咪們各式各樣的趣味姿態，讓你拍照拍不停。
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進入展覽現場，首先映入眼簾的是「萌喵立體大集合」，八組不同姿勢的立體貓咪讓人愛不釋手。繼續前行，「熊貓喵三劍客」將以其圓滾滾的身形和可愛表情迎接每一位訪客。不僅如此，「貓喵午睡區」和「相親相愛抱抱區」將展示貓咪們的慵懶與親密，每一個角落都充滿了無限的療癒與歡樂，絕對是社群媒體上的熱門打卡點。
除了可愛的貓咪打卡點，這次「貓福珊迪」期間限定店還精心準備了超過百款週邊商品。不論是造型可愛的鯊魚喵「滑鼠墊」和炸蝦喵「無線充電盤」，還是兔兔喵「車用套組」，每一項商品都兼具實用性與收藏價值。這些週邊商品不僅能夠滿足貓奴們的收藏欲，也是送禮的絕佳選擇，讓人無法抗拒其魅力，快來選購帶回家吧。
貓福珊迪 期間限定店
展覽日期：2024年6月21日 - 2024年9月22日
展覽地點：高雄車站 編號2028 販賣部D (高雄市三民區建國二路320號 南側站體 B2)
營業時間：每日12:00~20:00