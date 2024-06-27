與雷門、淺草寺、仲見世通、傳法院通毗鄰而近的Fuglen Asakusa，位於西參道商店街巨型紅燈籠的斜對角，一棟簡約的灰白色建築，在一眾日式磚瓦傳統建築、店舖、小吃攤中顯得格外突出。





東京的淺草地區

淺草一直以來都是體現日式傳統風情、庶民生活、古老神社與建築群的地方。無論是東方臉孔還是西方臉孔的遊客，都在這些低矮木造店舖之間流連忘返，打趣地把玩著古色古香的精巧工藝品，品味日式小吃與點心，陶醉於穿越時空的日本江戶感漫遊。令人意想不到的是，一間來自北歐挪威奧斯陸，專門供應斯堪地那維亞半島咖啡的咖啡廳－Fuglen Asakusa，也成為了大排長龍的熱門地。







東京咖啡與北歐咖啡

探店之前，先說說東京咖啡，印象中，東京的老咖啡館通常提供帶有濃郁酸味和苦味的中重烘焙咖啡，而Fuglen代表的北歐斯堪地那維亞咖啡則以淺焙聞名，口感清新、清澈明亮，帶有不同的花果風味。兩者風格迥異，不過他們的共同點是都充滿了人情味，給人一種溫馨、放鬆且充滿故事感的氛圍，彷彿每個人都是社區中的老常客。





Fuglen Asakusa

遠遠一看，就能發現Fuglen Asakusa。外牆幾乎全部由落地窗戶組成，從窗外能輕易看見店內每一個簡約、俐落的風格擺設、動線，還有打扮時髦的人們，如果店內客滿，咖啡館外環繞兩側牆壁的內嵌長椅座位也總是坐無虛席。

Fuglen Asakusa是東京的第二家分店，每天早上8點開始供應咖啡與早餐，直至供應雞尾酒的午夜11點。以「北歐文化和挪威生活」作為經營理念，強調簡單、高品質的食材、器具和擺飾品，每個單品都個性十足，但彼此放在同一個空間卻又相當和諧，充分體現斯堪地那維亞半島用心過生活的精神。







來一份斯堪地那維亞半島式早餐

Fuglen Asakusa咖啡風味豐富多樣，從經典的手沖咖啡、美式咖啡、義式咖啡到拿鐵都有，甚至還有供應今日咖啡的半價續杯選項。

「Caffe Latte, single, hot, please, thank you!」我簡單點了杯熱拿鐵，店員的英文流利，點餐過程隨輕鬆親切，還伴隨一些早晨問候語；除了咖啡、茶或無酒精飲料，店內也供應各種北歐風味的輕食和甜點，其中心型華夫餅（鬆餅）最受歡迎，無論搭配鮮奶油、自家製果醬、新鮮水果、燻鮭魚或早餐腸的套餐選像，都極具有人氣，當然不能錯過。

點餐完畢後，直接現場等候咖啡沖煮，我很快領到我的熱拿鐵； Fuglen的熱拿鐵，咖啡微苦，卻與牛奶達到一個柔美滑順的平衡點，入喉後的尾韻，更是隱隱傳來一股自然奔放的香氣，令人全神專注此時此刻的品味察覺，是那幾天我心中最喜歡的咖啡！同時我也很推薦華夫餅，口感偏濕潤的心型華夫餅，搭配炒蛋、小香腸、芝麻葉，一口細嚼，一口慢嚥佐窗外逐漸湧現人潮的淺草街景，這樣的淺草早晨，很可以。













每個人都是社區的一份子

Fuglen經常參加國際咖啡比賽，與世界各地優質的咖啡豆種植園與咖啡品牌合作，在國際咖啡界享有世界最佳咖啡館的美名，目前除了挪威，僅在日本展店，因此不難看出Fuglen成為許多咖啡愛好者的旅日口袋名單，許多西方遊客更是攜家帶眷專程來朝聖；除此之外，店內也有不少打開電腦辦公、閱讀甚至開會交談的東京在地人，來來去去的排隊人潮始終不曾間斷，像極了參加歐洲朋友的宅邸派對，各圈子交流踴躍卻互不干擾，這種朝氣蓬勃的氛圍非常吸引人。

與各個分店一樣，Fuglen Asakusa不只是一間咖啡館、輕食店與雞尾酒吧，他也是一個重視北歐文化與挪威生活美學的體驗場所，這裡經常舉辦各種社區型活動，如爵士音樂會、咖啡活動、聖誕市集等，店內更堪稱北歐工藝選物店，所有物品如桌子、椅子、燈具、盤子、玻璃杯、小擺設、帆布袋和咖啡豆，都設計感十足且可供購買，一不小心就逛起來。











斯堪地那維亞風格生活美學強調天然、簡潔、實用和精湛重要的匠藝技術，在上世紀50年代至60年代，蔚為風潮。每當回想起Fuglen Asakusa，腦海中浮現的也是這份簡單、純粹卻又令人滿足的斯堪地那維亞式早餐時光，不過當我望向窗外的淺草傳統景致時，一股格外珍惜且重視傳統的精神油然而生，或者說，傾心於復刻舊時代的美好生活。我想這是來自北歐挪威的Fuglen，之所以選擇進駐東京淺草的原因之一吧。





Fuglen Asakusa

地址：東京都台東區淺草2-6-15

營業時間：一～四08：00～21：00；五～日08:00～23：00（酒吧時間18：00～）

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