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王品吃鍋1折！王品五大鍋物推出「穿比基尼」吃鍋享1折，最低百元開涮、再現賺888元加菜金。

2024-07-01 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：王品 人氣：103
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

雖然說一邊吃火鍋、一邊吹冷氣真的很爽，如果又可以1折開吃、那一定會爽爆一整天。王品集團針對旗下青花驕、和牛涮、嚮辣 和牛麻辣鍋、聚 日式鍋物及尬鍋五大鍋物，聯合推出同桌顧客每位皆穿比基尼、海灘褲或泳褲用餐，享指定餐點1折好康，就是要再次搶攻美食IG放大鏡前十名。
2024夏季王品1折吃鍋物

在創造話題這一塊，王品集團真的沒有在客氣的，即日起到8/31王品5大鍋物聯手推出多重清涼優惠之中，最強的就是同桌顧客每個人都穿比基尼、海灘褲或泳褲用餐，即享指定餐點1折。就以「青花驕」雙人青花宴為例，原價1,638元，一折價只要327元。
2024夏季王品1折吃鍋物

「和牛涮」頂級和牛套餐、「嚮辣」冠軍和牛嚮套餐，兩百多元就能和牛吃到飽。「聚」獨享海陸聚、「尬鍋」剝皮辣椒炒雞系列火鍋，更是百元破盤價就能開涮。一折吃透五大鍋物指定餐點，能現省萬元以上餐費。

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此外，同桌每位顧客，皆穿戴墨鏡或草帽，到門店點指定餐點，也可享88折好康。第三重則是、到任一品牌，不論內用外帶，凡消費即可獲得888元開鍋金，有的吃又有的拿。同時今年(2024)也特別和LINE禮物、momo購物網等電商平台合作，即日起到9/30到兩大平台購買888元五大瘋鍋即享券，可折抵千元餐費，現買現賺。
2024夏季王品1折吃鍋物



 

2024夏季王品1折吃鍋物

王品瘋美食官網
活動官網：https://www.wowfms.com/content/202407_hptravel


王品888元五大瘋鍋即享券(2024夏季限定)

LINE禮物活動頁：https://walkr.tw/7Jo8OA1q    
momo活動頁：https://walkr.tw/ZEuNE0gX

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