被百隻泰迪熊包圍的夢幻假期！理想大地推壽星免費升等送星座熊、花蓮鄉親用餐獨享8折優惠。

隨著時序進入冬季，不少旅人開始規劃一場能夠療癒身心的年末旅行。花蓮理想大地渡假飯店在2026年開春之際，特別將整座園區化身為童話般的夢幻國度，自2025年12月31日起至2026年3月31日止，隆重推出全新旅宿計劃「熊熊暖冬節」。這次活動不僅是單純的住宿體驗，更是一場結合了沉浸式互動、尋寶樂趣與美食饗宴的冬日慶典，飯店不僅號召了超過上百隻造型迥異的可愛萌熊進駐，更將這股暖萌勢力延伸至園區的每一個角落，無論是想要享受親子時光的家庭客群，或是渴望在異國風情中拍出網美大片的情侶，都能在這裡找到屬於自己的溫暖記憶。



▲整座園區成為充滿互動感的「萌熊舞台」，讓旅人彷彿走進一座正在生活的熊熊村落。圖／花蓮理想大地渡假飯店提供；窩客島整理

花蓮旅遊新亮點「熊出沒尋寶地圖」與百隻萌熊互動打卡

為了讓旅客能更深入探索這座充滿西班牙風情的全景式運河園區，理想大地特別設計了極具巧思的互動環節。自2026年1月15日起，飯店將推出「熊出沒尋寶地圖」打卡任務，這是一場考驗觀察力與童心的趣味挑戰，當遊客踏入飯店大廳領取地圖的那一刻起，便正式成為了尋寶探險家。超過百隻的萌熊大軍已經悄悄換上了各式裝扮，化身為迎賓熊、貼心管家熊、專業主廚熊與帥氣船長熊，藏身在落羽松秘境、水岸碼頭、充滿歐式風情的湖畔小鎮，甚至是客房的陽台與煙囪上。整座園區彷彿變成了一座正在呼吸生活的熊熊村落，旅客只要依循地圖指引找到這些可愛蹤跡，拍下合照並上傳留下評論，就能將限量的「理想小熊吊飾」帶回家，這種引導旅人走得更遠、玩得更深的設計，無疑是今年冬季花蓮旅遊最吸睛的亮點。



▲萌熊蹤跡遍布飯店每個角落，驚喜藏在不經意的日常裡。圖／花蓮理想大地渡假飯店提供；窩客島整理

壽星住房專案享尊榮禮遇、把專屬星座萌熊帶回家

針對喜愛儀式感的旅人與冬季壽星，理想大地更是祭出了誠意十足的寵粉計畫。在「熊熊暖冬節」活動期間，限定推出的「熊抱萌旅」住房專案，為生日之旅增添了無限驚喜，凡是壽星在生日當月入住並符合星座日期，不僅能享有房型免費升等的尊榮禮遇，飯店更貼心準備了壽星蛋糕，以及最令人期待的限定好禮「星座熊」。這些星座熊每一隻都經過精心設計，穿著繡有皮革質感星座標誌與專屬小語的服裝，低調奢華且充滿紀念價值，是市面上少見的療癒收藏品。若是選擇一泊二食的方案，旅客還能在晚間享用主題式晚餐，在被萌熊玩偶環繞的餐桌上，與親友共享主廚特製的私房料理，無論是慶生派對或是家庭圍爐，都能在溫馨的氛圍中度過一個難忘的冬夜。



▲理想大地推出限定「星座萌熊住房專案」，為壽星與喜愛儀式感的旅人打造專屬慶生體驗。圖／花蓮理想大地渡假飯店提供；窩客島整理

花蓮美食地圖必吃、櫻桃鴨五吃與萌熊QQ球暖胃登場

除了視覺上的療癒，這場暖冬節在味覺上也做足了功夫。理想大地的風味餐廳在這個冬天端出了令人食指大動的「暖心冬季特餐」，主廚嚴選肉質肥美的櫻桃鴨，以精湛的刀工與烹調技法，呈現出片皮鴨、鴨鬆、濃郁鴨架湯等經典五吃料理，搭配多道私房手路菜，成為冬日裡最暖胃的選擇。而對於喜歡在午後散步的旅人，位於理想PAARK內的選物品牌「神農生活」也推出了冬季限定的萌熊造型小米QQ球，這款點心擁有Q彈的外皮與微甜的內餡，搭配超吸睛的熊熊造型，絕對是漫步水岸邊最棒的解饞小食。從豐盛的圍爐大餐到精緻的午後甜點，每一口都是滿滿的幸福滋味。



▲理想PAARK進駐品牌神農生活限定萌熊QQ球，童趣造型超吸睛 圖／花蓮理想大地渡假飯店提供；窩客島整理

回饋在地鄉親、花蓮人專屬用餐8折與遊湖優惠

作為深耕在地的指標性飯店，理想大地也不忘回饋花蓮鄉親的支持。活動期間特別規劃了在地專屬優惠，凡是身分證字號為U開頭，或是設籍、工作於花蓮的民眾，前往里拉餐廳或風味餐廳用餐，皆可享有8折優惠且免收服務費，讓在地人也能輕鬆享受五星級的餐飲服務。此外，即日起至1月31日止，平日憑證件購買水岸森光遊湖票券，更享有每張280元的超值優惠價，並加贈枝仔冰乙支。這不僅是一次住宿推廣，更是一場邀請所有人放慢腳步、在冬日暖陽下重新感受花蓮美好的溫柔邀約。



▲一泊二食專案可預訂主題晚餐「萌熊餐桌」，以限定料理結合主廚私房風味，打造冬季最暖心的圍爐時刻。圖／花蓮理想大地渡假飯店提供；窩客島整理





理想大地《熊熊暖冬節》活動資訊整理

活動名稱：理想大地2026冬日全新旅宿計劃《熊熊暖冬節》

活動時間：2025年12月31日 至 2026年3月31日

活動內容：

萌熊進駐：上百隻造型萌熊隱身飯店大廳、歐風街區、碼頭與客房陽台 。

尋寶任務：2026/01/15起推出「熊出沒尋寶地圖」，依路線尋找足跡、拍照上傳並評論，可兌換限量「理想小熊吊飾」 。

壽星禮遇：推出「熊抱萌旅」專案，壽星入住享房型升等、壽星蛋糕及限定「星座熊」（含專屬造型與星座小語） 。

餐飲活動：

一泊二食方案可享主題午餐「萌熊餐桌」或暖心圍爐晚餐 。

風味餐廳推出「暖心冬季特餐」，主打櫻桃鴨五吃（片皮、鴨鬆、鴨架湯等） 。

理想PAARK「神農生活」推出冬季限定「萌熊造型小米QQ球」 。

優惠資訊：

花蓮鄉親專案：身分證U開頭或設籍/工作於花蓮者，里拉或風味餐廳用餐享8折免服務費 。

遊湖優惠：即日起至1月31日，憑證平日購買水岸森光遊湖票享優惠價280元（加贈春一支冰棒） 。

花蓮理想大地渡假飯店

聯絡電話：03-86-56789 或 02-2658-8181

社群搜尋：Facebook、Instagram 搜尋「花蓮理想大地渡假飯店」

▲理想大地2026冬日全新旅宿計劃《熊熊暖冬節》，號召上百隻造型可愛萌熊進駐園區。圖／花蓮理想大地渡假飯店提供；窩客島整理





