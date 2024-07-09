CHOYA梅酒不只是在日本超人氣，在台灣更可以說是女孩們最愛的酒款之一，也是許多人第一次接觸日本酒的酒款之一。而為了讓更多人可以認識梅酒CHOYA的獨特味道，日本國民梅酒品牌「CHOYA」攜手台灣在地精釀品牌「啤酒頭釀造」推出微醺新選「CHOYA x 啤酒頭 南高梅林檎西打」，以清爽的西打酒為基底，加入日本頂級南高梅汁與CHOYA 本格梅酒，蘋果香與梅果香完美結合，搶攻2024夏季女孩們必喝酒款清單。



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很多人都認識好喝的梅酒就是要放在玻璃瓶之中，才有梅酒的味道。這一次由黑松公司代理的日本國民梅酒品牌「CHOYA」，希望讓台灣的梅酒愛好者有更多的選擇，特別攜手台灣在地精釀品牌「啤酒頭釀造」，推出全新聯名酒款「南高梅林檎西打」，清爽順口、喝一口就會喜歡到停不下來。





CHOYA新品「南高梅林檎西打」延續CHOYA對高品質的堅持，不添加甜味劑、香料、色素與酸味劑，以天然蘋果汁低溫發酵出酒體圓潤、風味純淨的西打酒為基底，再融入日本頂級南高梅汁與 CHOYA 本格梅酒，打造最適合今年夏天的清爽系微醺新選。





CHOYA南高梅林檎西打酒體呈現清透的金黃色澤，帶有綿密細緻的氣泡，入口就能感受到飽滿蘋果香中帶有細膩梅果香氣，酸甜平衡的風味非常迷人，3.5% 的低酒精度，每一口都喝起來順口清爽無負擔，超適合在炎熱的夏天來一杯消消暑。







CHOYA x 啤酒頭 南高梅林檎西打 限量 75,000 罐

酒精度：3.5 度

容量：500 ml

建議售價：99 元

販售通路：全家便利商店、家樂福、Mia C’bon