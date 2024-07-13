新竹人吹冷氣、逛泰國展！於即日起至7月23日，在新竹SOGO 3樓活動會館熱鬧開展的泰國展，特別邀請了7家知名泰國廠商，帶來超過千種商品和一系列精彩活動。無論是美食還是手工藝品，都能讓你感受到濃濃的泰國文化魅力，確保你逛完後雙手滿載，大呼過癮。
在這次泰國展中，為大家省下三小時飛機時間直接秒到泰國購物，首推「王泰太」的泰式海鮮咖哩飯和沙嗲雞肉串，都是用心調製的地道泰式美食。另外，「巧手匠手作工坊」的大象造型雞蛋糕；「泰貓了」的各式泰奶也是必試的獨特美味；爆夯的「艷麗」娘惹糕，以及被譽為榴蓮界LV「貓山王」也能在此買到。
同時，也引進多款泰國人氣零食，全台獨家七款限定口味「泰國Bento魷魚片」；泰國知名皇家牛奶片獨家限量草莓、優格口味；又或是使用金煌芒果製作的健康版低糖芒果乾，都是現場必買好物。
來新竹SOGO泰國展，除了美食和手工藝品，還有多項購物優惠等你來把握。活動期間，凡消費滿特定金額，即可獲得各式各樣的泰國特色禮品，包括霸王魚味粉條、小老闆厚片海苔等。此外，還有機會抽取泰晶殿VIP貴賓體驗兌換券。
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新竹SOGO泰國展 活動資訊
活動日期：7/9(二)至7/23(二)
活動地點：新竹SOGO 3F活動會館
抽獎活動：於新竹SOGO臉書指定貼文留言，有機會抽中泰晶殿VIP體驗兌換券
特色表演：包括泰國舞蹈、流體象手作活動和泰國流行音樂舞蹈表演
優惠活動：
活動期間泰國展消費累積滿1,500元以上(含)
7/9(二)-7/10(三)送霸王魚味粉條
7/11(四)-7/12(五)送小Bento魷魚片
7/13(六)-7/14(日)送低糖芒果乾
7/20(六)-7/21(日)送小老闆厚片海苔
7/22(一)-7/23(二)送big C水果糖
7/15(一)-7/19(五)滿500元以上(含)送小牛牛奶片、YOKO沐浴鹽…等5款好禮