什麼啤酒最有台南人的味道！那一定是臺虎精釀推出的「冬瓜檸檬啤酒」臺南400限定酒款，用冬瓜檸檬的酸甜來認識台南人對的甜酸的喜好，更要從臺虎冬瓜檸檬啤酒喝到台南的的甜點和飲品文化，把台南人對「甜的喜愛」反映臺虎冬瓜檸檬啤酒，每一口都喝的到台南人對生活的熱愛與樂觀態度，喝臺虎冬瓜檸檬啤酒喝出台南人的態度。
台南的甜從味蕾延伸到人與人之間的情感，對於台南人來說這不是甜，這是台南的味道、沒有甜不甜的問題。而臺虎精釀把台南人甜滋滋的清涼冬瓜茶，變成很有台南味的啤酒，讓人在微醺中品味那酸甜涮嘴、沁涼解熱的好味道，在酒香中重溫漫步古城巷弄的美好回憶，每一口都是滿滿的台南味。
此外，臺虎精釀推出的「臺南400 冬瓜檸檬啤酒」，設計主要環扣一級古蹟臺南「赤崁樓」，將這棟充滿歷史的建築刻畫其中，並以象徵臺南的代表色推出三種限定包裝：呼應臺南一級古蹟武廟磚紅牆的「紅」、臺南市市樹鳳凰木熱情鮮豔的「橘」，以及藍晒圖其充滿歷史與工藝氣息的「藍」。
臺南武廟是國家一級古蹟，以其優雅的磚紅牆和祭祀意義吸引國外遊客造訪；臺南市的市樹是鳳凰木，日據時期廣泛種植，形成今日的鳳凰木綠園道，因此臺南被稱為「鳳凰城」；而藍晒圖起源於工程圖紙複印技術，建築師劉國滄在海安路創作的「殘屋藍圖」成為熱門景點。後來，臺南市府邀請劉國滄規劃出「藍晒圖文創園區」，創新中延續府城文化。結合了過往，讓每一罐啤酒都帶有滿滿的臺南風情，在與好友開懷暢飲的同時，也能重溫古城的歷史軌跡。
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臺南400 冬瓜檸檬啤酒
酒精濃度：5.0%
容量：500ml
售價：NT$99/罐
通路：7-Eleven、臺南400限定店、臺南愛國婦人館