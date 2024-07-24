君品酒店自去年起推出的「Gau-Tsa 敖早」自助早餐廣受好評。這次君品「Gau-Tsa 敖早 III」再度提升，特別引入東部知名美食，讓住房客人享受原汁原味的台式早餐。從花蓮的「公正包子」到宜蘭的「阿娘給的蒜味肉羹」，再到台東的「大池豆皮店」，每一道美食都代表了當地的獨特風味。這些新加入的美食讓君品酒店的早餐更加豐富，吸引了更多愛好美食的旅客。







今年四月，東部地區遭遇強震，遊客大減。為了振興當地經濟，君品酒店決定與宜花東三家百年老店合作，將這些店家的招牌美食帶到酒店的早餐檯。宜蘭「阿娘給的蒜味肉羹」自民國55年起，以其獨特的蒜香和軟嫩的肉羹成為當地的代表美食。花蓮「公正包子」創立於50年前，以其實惠的價格和多汁鮮美的小籠包深受當地人喜愛。而台東的「大池豆皮店」則以其傳承近60年的手工豆皮成為在地早餐的首選。這些美食不僅滿足了旅客的味蕾，也讓人回味無窮。





花蓮「公正包子」以多汁鮮美的小籠包著稱。這些包子選用新鮮溫體豬肉，肉質結實且富有彈性。包子的肥瘦比例達到七比三，恰到好處的搭配使得每一口都充滿了豐富的肉香。店家對食材的嚴格把控，不依賴中藥粉或五香粉來調味，而是以家常調味料去腥提味，並加入蔥花增添天然的辛香。這些包子的美味，讓無數花蓮人一再回頭。





台東「大池豆皮店」則是以其傳承近60年的手工豆皮著稱。第一代老闆曾金木自民國54年起開始製作純手工豆皮，直到現在已經是第二代接手經營。雖然父子兩人不擅言辭，但他們堅持使用古法柴燒，每天半夜1點便開始工作，以手工不停地撥動豆漿表面的豆皮，將薄如紙張的豆皮鋪在竹竿上。這種古法製作的豆皮擁有柔和細緻的口感，讓每一口都充滿了人情味，成為許多在地人首選的美味早餐。





此外，君品酒店還延續了受到旅客好評的「正義豆漿店」和「主廚家傳滷肉飯」。三重「正義豆漿」以其經典的燒餅油條搭配豆漿成為早餐界的翹楚。第三代經營者林慧怡強調傳承家族的老派工法，確保每一杯豆漿都保持原有的老味道。而袁主廚的家傳滷肉飯則以其簡單而美味的特點，深植於台灣人的集體記憶中。主廚精選新鮮溫體黑毛豬五花肉，以手切的方式保持肉質的最佳口感，再以小火燜煮3小時，使滷汁呈現出美麗的咖啡色光澤，搭配Q彈的米飯，每一口都令人垂涎欲滴。



君品 Gau-Tsa 敖早ΙΙI

供應時間: 每日6:30-10:00

五家進駐名店

正義豆漿店：燒餅油條、鹹豆漿、熱豆漿、冰豆漿、熱米漿、冰米漿

公正包子：小籠包

大池：豆皮

阿娘給的：蒜味肉羹

主廚家傳魯肉飯：魯肉飯、鵪鶉蛋、醃蘿蔔片