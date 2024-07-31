日本一直是台灣人出國旅遊的熱門選擇，隨著旅遊風潮的興起，出國旅遊的人數不斷飆升。在這樣的背景下，行程規劃成為每位旅客最關注的重點之一。為了滿足旅客的需求，致力於提供最佳行李運送服務的行李特工LuggAgent，最近與ANA全日本空輸株式会社合作，推出了日本跨城當日行李運送服務。這項服務無疑將成為台灣訪日旅客的一大福音，讓旅客不再需要先前往飯店或車站寄放行李後才能開始行程，能有效節省時間，走訪更多景點，即使是從東京玩到大阪也不必擔心被行李拖累。
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行李特工在全球超過200個旅遊城市為世界各地的旅客提供優質的服務體驗，尤其是韓國的首爾與釜山之間的跨城服務，深受台灣旅客好評。如今，他們正積極籌備倫敦與巴黎之間的跨城服務，預計不久後將上線。而今年五月，行李特工與ANA合作推出了東京與大阪之間的跨城當日行李運送服務，旨在提供創新且高效的行李運送服務。無論旅客是在東京、大阪、京都、北海道、福岡還是沖繩，都能享受到無需攜帶行李的輕鬆便利，更專注於探索和享受當地的美食和文化。
行李特工的行李運送服務以「高效」與「安心」為主要特色。旅客只需在出發前上網預訂服務，並按照相關指示填寫資訊即可完成預約。以東京飯店運送到大阪飯店為例，旅客只需在預約當日早上將行李寄存在飯店櫃檯，行李特工便會收取行李並送往東京羽田機場，由ANA飛往大阪伊丹機場，再由行李特工將行李在晚上9點前送達大阪的飯店。旅客在無負擔地遊覽完城市後，回到飯店時，即可直接收到行李。整個運送過程中，行李特工還透過Line與WhatsApp提供24小時全天客服，隨時解答疑問，保障行李運送的安全性和準時性，確保無論旅程多長，行李都能安全到達目的地。
為了提供使用者更卓越的體驗，行李特工與ANA打造的日本跨城當日行李運送服務，為台灣旅日遊客提供了一個全新的旅遊工具。輕裝上陣的跨城市旅遊不再是遙不可及的夢想。此外，行李特工近期還與VISA和Mastercard合作，提供卡友專屬優惠，讓旅遊過程更加無憂。這項服務不僅便利了旅客的行程，更提升了整體旅遊體驗，讓旅客能夠更自由地享受旅程中的每一刻。
日本一直是台灣人出國旅遊的熱門選擇，隨著旅遊風潮的興起，出國旅遊的人數不斷飆升。在這樣的背景下，行程規劃成為每位旅客最關注的重點之一。為了滿足旅客的需求，致力於提供最佳行李運送服務的行李特工LuggAgent，最近與ANA全日本空輸株式会社合作，推出了日本跨城當日行李運送服務。這項服務無疑將成為台灣訪日旅客的一大福音，讓旅客不再需要先前往飯店或車站寄放行李後才能開始行程，能有效節省時間，走訪更多景點，即使是從東京玩到大阪也不必擔心被行李拖累。