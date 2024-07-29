寶可夢訓練家們注意啦！東京君悅酒店聯手寶可夢睡眠APP「Pokémon Sleep」！推出期間限定聯名住宿方案、獨家美食，等身大的卡比獸玩偶、超療癒的皮卡丘＆卡比獸漢堡準備榨乾粉絲荷包了！







期間限定主題房、獨家餐點夢幻登場

東京君悅酒店即日起至9月1日期間，推出與寶可夢睡眠APP「Pokémon Sleep」合作的住宿方案及限定菜單，寶可夢粉絲們有機會睡在等身大的卡比獸旁邊，吃著超吸睛的皮卡丘漢堡！這次合作的主題房共有2種方案，一款為每日限量10間的「Pokémon Sleep」住宿方案及每日限量1間的「Pokémon Sleep」豪華套房住宿方案。





「Pokémon Sleep」住宿方案提供特大雙人床房及雙床房，房間內會隨機裝飾睡覺造型的皮卡丘、卡拉卡拉等可愛絨毛玩具，房內還備有可愛的卡比獸毯子，讓人好似在卡比獸的懷中入睡。





而「Pokémon Sleep」豪華套房住宿則是以寶可夢睡眠APP中出現的「萌綠之島」為靈感，提供120平方公尺的「總統套房」。房間內裝飾著幾乎等身大的巨大卡比獸、皮卡丘等絨毛玩具，還能欣賞到套房限定的「Pokémon Sleep」插畫展示。客廳還精心鋪設了綠色地毯與植物，使房間有如「萌綠之島」般充滿綠意。





入住「Pokémon Sleep」豪華套房者，還能享用以卡比獸為靈感的「卡比獸漢堡」晚餐及印有皮卡丘圖案的鬆餅早餐組合，以及將獨家的「Pokémon Sleep」背包及紀念T恤等獨家紀念周邊商品通通帶回家，可說是寶可夢訓練家的終極享受啊！





東京君悅酒店「 Pokémon Sleep」合作主題房 夏2024

（グランドハイアット東京「ポケモンスリープ」コラボレーション サマー 2024）

除了主題套房吸睛外，「Pokémon Sleep」主題的限定菜單也同樣讓人驚艷。其中最受矚目的就屬以重達460公斤的卡比獸為概念，製成「總重量460克」的美食漢堡，漢堡麵包選用了醒目的卡比獸藍，並壓上卡比獸的烙印，可愛到讓人捨不得吃。另外還有香甜版的皮卡丘主題漢堡，以巧克力香蕉聖代取代漢堡肉，麵包皮選用了皮卡丘黃，也同樣印有皮卡丘討喜的模樣。甜點類還有「Pokémon Sleep」中出現過的「Poke小餅乾」及「胖丁的布丁聖代」等甜品。各位寶可夢大師們，已經準備好手刀訂機票飛日本了嗎？快點揪你的寶可夢訓練家朋友一起去朝聖吧！

住宿期間：即日起～9月1日

方案01「 Pokémon Sleep」豪華套房住宿方案（「ポケモンスリープ」スイートルーム ステイ）

價格：1室2名 270,050日幣～

方案02「 Pokémon Sleep」住宿方案(「ポケモンスリープ」ステイ)

價格：1室2名 71,500日幣～